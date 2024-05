Dar vienas stebuklas Madride: fantastiškai išsigelbėjęs „Real“ keliauja į Čempionų lygos finalą

Priminsime, kad pirmasis komandų susitikimas prieš savaitę baigėsi lygiosiomis 2:2.

Pirmajame šio vakaro rungtynių kėlinyje abi komandos labai daug situacijų nesusikūrė, bet aštriau atakavo šeimininkai, kurie buvo arčiau įvarčio.

Pavojingą smūgį iš pradžių dar atliko Serge'as Gnabry, bet tada dviem puikiais šansais per vieną ataką atsakė šeimininkai.

12-ąją minutę Vinicius Jr. smūgiavo į virpstą, o pakartoti komandos draugo smūgį bandęs Rodrygo mušė tiesiai į vartininką ir nesugebėjo pasinaudoti puikiu šansu.

„Real“ kontroliavo kamuolį šiek tiek daugiau ir dar kartą buvo arti įvarčio kėliniui artėjant į pabaigą. Vinicius Jr. perdavimą-smūgį, kuris buvo labai pavojingas, atrėmė laiku į jį sureagavęs Manuelis Neueris.

Po pertraukos „Real“ dar labiau padidino apsukas. Vėl tas pats brazilų duetas sukūrė dar kelis šansus įmušti, bet fantastiškai žaidė dar sykį žaidė Miuncheno ekipos vartininkas M. Neueris.

Ir nors geriau atrodė šeimininkai, bet ne jie pirmieji pelnė įvartį. 68-ąją minutę fantastišku smūgiu Alphonso Daviesas išvedė svečius į priekį.

„Real“ praėjus trims minutėms rezultatą išlygino, bet šis buvo atšauktas dėl užfiksuotos pražangos.

Bet tada vis dėlto išaušo dar vienas magiškas vakaras Madride. Iš pradžių 87-ąją minutę po keitimo aikštėje pasirodęs Joselu pasinaudojo grubia M. Neuerio klaida, kai šis gaudydamas kamuolį išleido jį iš rankų, bei iš arti išlygino rezultatą.

O po kelių minučių Madridas dar labiau pašėlo, kai tas pats Joselu gavęs perdavimą nukreipė kamuolį į vartus iš kelių metrų ir išvedė šeimininkus į priekį 2:1.

Mačas su pridėtu laiko truko net 115 minučių, bet galiausiai finalinis teisėjo švilpukas paskelbė „Real“ pergalę.

Jie finale Londone birželio 1-ąją dėl titulo kausis su Dortmundo „Borussia“.

