Progas švaistęs PSG krito pusfinalyje, o „Borussia“ rankose – bilietas į Čempionų lygos finalą

Pirmasis komandų susitikimas prieš savaitę Dortmundė baigėsi šeimininkų pergale 1:0.

„Borussia“ paskutinį sykį Čempionų lygos finale žaidė 2013 metais, bet tada rungtynes pralaimėjo

Na o šio vakaro rungtynių pirmajame kėlinyje PSG iškart ėmėsi darbo, bet trūko tikslumo ir labai pavojingų progų susikurti varžovai neleido. Kaip tik svečiai 33-ąją minutę pavojingai atakavo ir pavojingą Karimo Adeyemi smūgį atrėmė jau tik PSG vartininkas.

Paryžiaus ekipa irgi atliko kelis pavojingesnius smūgius, bet vis trūko šalto progo ir tikslumo.

Po pertraukos PSG išėjo aktytvesni, bet įvartį įmušė ne jie. 50-ąją minutę Matsas Hummelsas smūgiu galva po kampinio išvedė „Borussia“ į priekį 1:0.

PSG čia pat turėjo kelias puikias progas, bet G. Ramosas iš pradžių iš geros padėties nepataikė įvartus, o paskui Nuno Mendesas smūgiavo į virpstą.

PSG didino tempą ir vis susikurdavo progų, bet kamuolys tiesiog lyg užburtas neįriedėjo į vartus. Per likusį laiką šeimininkai dar dukart pataikė į skersinį.

Galiausiai finalinis teisėjo švilpukas paskelbė minimalią „Borussia“ pergalę ir šie iškovojo bilietą į Čempionų lygos finalą.

Antrasis finalo dalyvis paaiškės rytoj, kai susitiks Madrido „Real“ ir Miuncheno „Bayern“ ekipos. Šioje poroje pirmajame mače užfiksuotos lygiosios 2:2.

DORTMUND HAVE DONE IT! 🖤💛#UCLfinal pic.twitter.com/vy9XTFuAKO