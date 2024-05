Į finalą nepatekęs Mbappe pažėrė kritikos sau, „Borussia“ treneris džiaugėsi sirgaliams grąžinta skola

Pirmąsias rungtynes Dortumnde laimėjo „Borussia“, o vakar Paryžiuje vykusioje atsakomojoje dvikoje Luiso Enrique auklėtiniai dominavo, tačiau pergalę ir bilietą į Čempionų lygos finalą išsivežė svečiai iš Vokietijos.

„Stengiausi padėti savo komandai kiek galėdamas, tačiau nepadariau pakankamai. Kai kalbame apie efektyvumą baudos aikštelėje, į mane varžovai taikosi labiausiai. Aš esu tas žmogus, kuris turėtų mušti įvarčius ir būti ryžtingas. Kai viskas gerai, aš atsiduriu dėmesio centre, kai ne, turiu būti šešėlyje. Pirmas, kuris turėjo pasižymėti šiose rungtynėse, buvau aš. Toks yra gyvenimas, mes turime judėti toliau, aš ir komanda“, – po mačo žurnalistams sakė į skersinį pataikęs K. Mbappe.

Edino Terzičiaus vadovaujama Dortmundo „Borussia“ ekipa praėjusį sezoną turėjo unikalią progą laimėti Vokietijos čempionatą, tačiau paskutinėse turo rungtynėse namuose nesugebėjo įveikti „Mainz“ klubo, o tai juodai-geltoniems kainavo titulą.

Iškart po rungtynių „Borussia“ ekipos futbolininkai nulėkė švęsti su „Parc des Princes“ stadione atvykusiais sirgaliais iš Dortmundo, o po rungtynių E. Terzičius mintimis nusikelė į praėjusius metus. Pasak vokiečio, šis momentas jam buvo tarsi grąžinta skola klubo sirgaliams už praėjusio sezono „Bundesligos“ nesėkmę ir „Bayern“ atiduotą titulą.

„Ėjimas pas sirgalių buvo labai emocinga ir graži akimirka. Norėjome to paskutinę praėjusio sezono rungtynių dieną. Tačiau šiandien galime skolą grąžinti, leisti jiems svajoti, o dabar padarysime viską, kad trofėjus sugrįžtų namo“, – sakė 41-erių buvęs futbolininkas.

Į vartų pusę Paryžiaus klubas smūgiavo 31-ą kartą, tačiau tik penki smūgiai skriejo į vartų plotą. Tuo tarpu „Borussia“ atliko vos 6 smūgius, tačiau net trys iš jų skriejo į vartų plotą.

