Ašarų pakalnė Dortmunde: „Borussia“ lygiosios lėmė „Bayern“ triumfą vienuoliktus metus iš eilės

Jau pirmojo kėlinio pradžioje „Mainz“ klubą į priekį išvedė Andreas Hanche-Olsenas, pasižymėjęs smūgiu galva po komandos draugo pakelto kampinio.

Antrą įvartį „Mainz“ klubui įmūšė Karimas Onisiwo, pasižymėjęs 26-ą rungtynių minutę.

Nors pirmajame kėlinyje „Borussia“ kamuolį kontroliavo 61 proc. laiko, tačiau sukurti pavojingų progų jiems niekaip nepavyko. Negana to, Sebastienas Halleris 19-ą rungtynių minutę galėjo išlyginti rezultatą, tačiau jo smūgiuotą 11 m baudinį lengvai atrėmė „Mainz“ vartininkas.

68-ą rungtynių minutę svečių vartus užgulę „Borussios“ futbolininkai pagaliau pralaužė varžovų vartininką, kai nestipriu smūgiu iš baudos aikštelės pasižymėjo portugalas Raphaelis Guerreiro 1:2. Visgi per likusį rungtynių laiką Edino Terzičiaus auklėtiniams pasižymėti nepavyko.

Kitame susitikime Jamalo Musialos įvartis 89-ą rungtynių minutę įtvirtino Thomas Tuchelio treniruojamos ekipos pergalę. Tame susitikime taip pat įvartį pelnė Kingsley Comanas, kuris 8-ąją mačo minutę nuostabiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Bayern“ į priekį 1:0.

Tokia apmaudi „Borussia“ nesėkmė lėmė, kad Miuncheno „Bayern“ vienuoliktus metus iš eilės į viršų kels Bundeslygos taurę.

Dar viename susitikime unikaliu šansu patekti į Čempionų lygų nepasinaudojo „Freiburg“ klubas. Didžiąją rungtynių dalį prieš Frankfurkto „Eintracht“ pirmavę freiburgiečiai rungtynių pabaigoje prasileido du įvarčius ir po pralaimėjimo 1:2 nukrito į penktąją turnyrinės lentelės vietą.

Kitame stadione pergalę 1:0 prieš Bremeno „Werder“ šventė Berlyno „Union“ klubas, o tai leido jiems pakilti į ketvirtąją turnyrinės lentelės vietą ir pačiupti paskutinį bilietą į Čempionų lygą. Tai bus pirmas kartas klubo istorijoje, kai „Union“ varžysis prestižiškiausiame Europos klubiniame futbolo turnyre.

Union Berlin will play in the Champions League next season for the first time in their history! ⚪️🔴🇪🇺 #UCL



In 2019, Union Berlin were competing in the 2nd tier of German football. pic.twitter.com/rnukGTAfce