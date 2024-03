Dakare veikiausiai neliks keturračių klasės, kurioje dalyvavo du lietuviai

„Dakaro ralyje nebeliks keturračių klasės... Jie ruošiasi išbraukti kategoriją, kurioje anksčiau susirinkdavo 60 pilotų. Vėliau taisyklės buvo taip koreguojamos, kad keturratininkų skaičius vis mažėtų.

Tai buvo daryta tol, kol dalyvių bus tiek mažai, kad kategorija būtų išbraukta. Kai ralis vyko Pietų Amerikoje, tai buvo viena iš prestižinių kategorijų, o dabar jie ją tiesiog „nužudė“. Aš tame nematau jokios logikos“, – teigė P.Copetti, kuris 2017 m., 2021 m. ir 2023 m. Dakaro keturračių klasėje iškovojo trečią vietą.

#DakarRally: "They killed a category without any logic. How sad!"



Pablo Copetti, who finished third in Quad at the 2023 Dakar Rally but skipped this year's race due to funding and disapproving of the ASO's new eligibility criteria, lamenting the state of the class today pic.twitter.com/IhrBU57orc

REKLAMA