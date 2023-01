Dakare sužeistas Peterhanselio šturmanas bus skraidinamas į Vokietiją

„Audi“ pilotas po šiurpaus šuolio nuo kopos stipriai apgadino automobilį. Visgi, didžiausia problema šiuo atveju buvo ne automobilis – prancūzo šturmanas Edouardas Boulanger stipriai susižeidė nugarą ir buvo išgabentas su sraigtasparniu. Tai reiškė, kad ekipažui ralis jau baigėsi.

Penktadienio vakarą „Audi“ komanda patvirtino, kad E.Boulanger išties buvo diagnozuota nugaros trauma. Laimei, pažymima, kad sužeidimai yra išgydomi ir šturmanas turėtų išvengti ilgalaikių traumos pasekmių.

„Audi“ prideda, kad E.Boulanger bus išskraidintas į Vokietiją. Ten jį prižiūrės specialistų komanda. Taip pat buvo patvirtinta, kad S.Peterhanselis incidento metu nenukentėjo.

