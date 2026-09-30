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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Dainius Adomaitis – Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris

2026-09-30 10:33 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-30 10:33
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Trečiadienį vykusiame asociacijos „Lietuvos krepšinis“ Vykdomojo komiteto posėdyje patvirtintas naujasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris. Juo tapo Dainius Adomaitis, pakeisiantis šį mėnesį atsistatydinusį Rimą Kurtinaitį.

(BNS nuotr.)

Trečiadienį vykusiame asociacijos „Lietuvos krepšinis“ Vykdomojo komiteto posėdyje patvirtintas naujasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris. Juo tapo Dainius Adomaitis, pakeisiantis šį mėnesį atsistatydinusį Rimą Kurtinaitį.

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Norėdama kuo greičiau išspręsti rinktinės vyriausiojo trenerio klausimą ir padėti jam formuojant rinktinės kandidatų sąrašą, asociacija „Lietuvos krepšinis“ priėmė beprecedentį sprendimą nelaukti asociacijos prezidento rinkimų, kurie vyks spalio 14 d. Antradienį asociacijos generalinis sekretorius Dominykas Domarkas sukvietė visus keturis kandidatus į prezidento postą, kurie bendru sutarimu nutarė siūlyti vyr. trenerio pareigas D.Adomaičiui. 52 metų šakietis šį siūlymą priėmė. Trečiadienį šis sprendimas buvo patvirtintas ir asociacijos Vykdomojo komiteto posėdyje.

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D.Adomaitis Lietuvos rinktinę treniravo ir 2016–2019 metais. Tąsyk jis pakeitė Joną Kazlauską. Pastaruosius ketverius metus šakietis dirbo Tokijo „Alvark“ klubo treneriu Japonijos aukščiausioje lygoje.

D.Adomaičio laukia nelengvas iššūkis 2027 metų pasaulio čempionato atrankos turnyre – jau lapkričio 26 d. lietuviai žais ypatingos svarbos rungtynes namuose su Serbijos rinktine, o lapkričio 29 d. išvykoje su Bosnijos ir Hercegovinos komanda.

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