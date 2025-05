Crystal Palace istorinis triumfas prieš Manchester City: Glasnerio džiaugsmas dėl sirgalių ir Guardiola vengia komentuoti ginčytiną situaciją

Tuo tarpu „Man City“ strategas Pepas Guardiola atsisakė komentuoti ginčytiną situaciją dėl galimos raudonos kortelės vartininkui Deanui Hendersonui.

Eberechi Eze 16-ąją minutę pelnė vienintelį rungtynių įvartį, o O. Glasnerio auklėtiniai išlaikė pranašumą iki paskutinės pridėtos laiko minutės „Wembley“ stadione.

„Kaip futbolininkai ar treneriai, didžiausias mūsų pasiekimas yra suteikti sirgaliams akimirką visam gyvenimui, – sakė O. Glasneris. – Sezono pradžia buvo sunki, nepavyko laimėti pirmųjų aštuonių lygos rungtynių, sunkiais momentais reikia žmogaus, kuris apkabintų, o ne spirtų, todėl ši pergalė skirta sirgaliams. Ryšys su „Crystal Palace“ žaidėjais išliks amžinai.“

Paklaustas, kaip ši pergalė FA taurėje palyginama su 2022 metais iškovotu UEFA Europos lygos trofėjumi su Frankfurto „Eintracht“ ekipa, O. Glasneris rado bendrą vardiklį: „Sunku palyginti... Niekas nesitikėjo, kad „Palace“ ar „Frankfurt“ laimės. Negaliu patikėti. Turėjome daug gintis. Dvasia ir vienybė aikštėje buvo nuostabi.“

„Crystal Palace“ antradienį laukia priešpaskutinės lygos rungtynės su „Wolves“, tačiau O. Glasneris sakė, jog ruoštis joms gali nepavykti.

„Rytojaus treniruotė jau atšaukta. Žaidėjai nori atšaukti ir pirmadienio treniruotę. Ypatinga padėka žaidėjams – jie niekada neprarado tikėjimo manimi ir trenerių štabu.

Jei šias rungtynes žaistume dešimt kartų, laimėtume vieną kartą – ir tai įvyko šiandien. Pirmą kartą atsidūrę jų aikštės pusėje pelnėme įvartį, o tada gynėmės kiekviena kūno dalimi, turėjome puikų vartininką, puikią mentalitetą ir vienybę. Labai didžiuojuosi komanda ir štabu – sveikinimai, visa garbė jiems“, – sakė O. Glasneris.

Vartininkas D. Hendersonas atrėmė Omaro Marmousho 36-ąją minutę smūgiuotą 11 metrų baudinį ir pasižymėjo kituose svarbiuose momentuose. Tačiau jis galėjo būti pašalintas dar prieš baudinio situaciją, jei VAR teisėjai Jarredas Gillettas ir Michaelas Salisbury būtų nusprendę, kad jo žaidimas ranka prieš Erlingą Haalandą buvo akivaizdi įvarčio galimybė, ir būtų nusiuntę Stuartą Attwellą peržiūrėti epizodo.

D. Hendersonas ranka nukreipė kamuolį tolyn nuo atbėgančio E. Haalando kelio būdamas už savo baudos aikštelės ribų, tačiau nesulaukė raudonos kortelės, kadangi teisėjai nusprendė, jog tai nėra akivaizdi įvarčio galimybė.

If Henderson’s hand doesn’t move that, Haaland has an empty net to roll it into. How’s it not a red card? pic.twitter.com/9Rok4nuRQu

P. Guardiola atsisakė kritikuoti S. Attwello ar jo vaizdo peržiūros asistentų sprendimą.

„Aš nesu teisėjas, – sakė „Man City“ treneris. – Klauskite teisėjo ar VAR.“

O. Glasneris taip pat buvo paklaustas apie D. Hendersono žaidimą ranka.

„Pagalvojau: „Kodėl tu nespyrei kamuolio?“ – sakė austras.

Po finalinio švilpuko P. Guardiola, regis, turėjo nesutarimą su švenčiančiu D. Hendersonu. „Man City“ trenerio buvo paklausta, ar tai susiję su „Crystal Palace“ vartininko laiko tempimu.

„Žiūrėkite, jis gynė savo poziciją, mes gynėme savo poziciją, – sakė P. Guardiola. – Suprantu, kad paskutinėmis minutėmis taip elgiamasi. Kiekvienas gali daryti, ką nori. Turite įmušti įvarčius. Mes nepralaimėjome dėl to, kad D. Hendersonas tempė laiką. Jie pridėjo devynias ar dešimt minučių papildomo laiko, bet tai taip pat susiję su ritmu. Mano komandos niekada to nebandė, nes stengiuosi žaisti taip, kaip žmonės nusipelno matyti. Sakydamas tai, sveikinu D. Hendersoną ir „Crystal Palace“, nes jie labai gerai gynėsi, o mes nesugebėjome įmušti įvarčio.“

🚨🗣️ - Dean Henderson: "I just wanted to shake Pep Guardiola's hand and I think he was disappointed with my time wasting. I said to him that he got his 10 minutes of extra time, so no hard feelings?" pic.twitter.com/Rdhdj8XXJe