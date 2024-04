„Clippers“ vėl terorizavęs Luka Dončičius padėjo išlyginti serijos rezultatą

Per visą dvikovą pirmaujanti komanda keitėsi 10 kartų, rezultatas lygus buvo 9 sykius ir nei vienas klubas neturėjo dviženklio pranašumo.

Luka Dončičius šiose rungtynėse rinko sau įprastus skaičius prieš „Clippers“ ekipą. NBA atkrintamosiose iki šiol 33,5 taško vidurkį prieš šią ekipą turintis slovėnas šįkart pelnė 32 ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus. Kyrie Irvingas buvo antras rezultatyviausias rungtynių žaidėjas ir pelnė 23 taškus.

Pralaimėjusiems Paulas George ir Jamesas Hardenas surinko po 22 taškus. Po kelio problemų ir 9 praleistų rungtynių į aikštę sugrįžęs Kawhi Leonardas įmetė 15 taškų, tačiau prametė visus 5 mestus tritaškius.

Iki ilgosios pertraukos abi ekipos žengė koja kojon, o pirmiesiems atitrūkti per kelis metimus trečiajame ketvirtyje pavyko Dalaso krepšininkams 48:43.

Ketvirčio pabaigoje aikštės šeimininkam pavyko spurtuoti ir prieš lemiamą ketvirtį šie jau pirmavo 66:65.

Luka Doncic TOOK OVER in the 4th quarter of Game 2 to help the @dallasmavs tie the series 1-1!



32 PTS | 9 AST | 6 REB | 5 3PM



Game 3: Friday, 8pm/et on ESPN pic.twitter.com/RPDS1HX7Je