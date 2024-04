Jamalo Murray taškai su sirena išplėšė „Nuggets“ pergalę prieš persvarą išbarsčiusią „Lakers“

Atkrintamųjų serijoje Denveris į priekį išsiveržė 2-0.

Nors trečiame kėlinyje „Lakers“ pirmavo beveik 20 taškų (74:55), tačiau ketvirtame kėlinyje „Nuggets“ sukūrė atkarpą 10:1 ir po Jamalo Murray dvitaškio komandas skyrė vos du taškeliai (83:81).

Visgi vėliau iniciatyvos ėmėsi LeBronas Jamesas, kuris smeigė du tritaškius iš eilės ir vėl atitolino „Lakers“ (89:81).

Likus kiek daugiau nei dviem minutėms Nikola Jokičius pelnė du taškus su pražanga ir vėl ištirpdė svečių pranašumą iki 1 taško (93:92). Į tai L. Jamesas atsakė dėjimu, tačiau Michaelis Porteris jaunesnysis smeigė tritaškį ir išlygino rezultatą (95:95).

