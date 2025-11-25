„Chelsea“ užtikrintai nugalėjo dešimtyje likusią „Barceloną“

Įdomūs faktai po rungtynių:
• Julesas Kounde pelnė tris įvarčius į savus vartus atstovaudamas „Barcelonai“ visuose turnyruose nuo 2022/2023 m. sezono, kai prisijungė prie klubo.
• Estevao tapo trečiuoju paaugliu, pelniusiu įvartį pirmose trejose žaistose Čempionų lygos rungtynėse (18 metų ir 215 dienų). Iki tol tai pavyko padaryti tik Kylianui Mbappe (18 metų ir 113 dienų) bei Erlingui Haalandui (19 metų ir 107 dienos).
• „Chelsea“ po 5 sužaistų rungtynių turi surinkęs 10 taškų ir šiuo metu rikiuojasi penktoje Čempionų lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Barcelona“ su 7 taškais žengia penkiolikta.
Enzo Fernandezas rungtynių pradžioje nukreipė kamuolį į vartų tinklą, tačiau teisėjas užfiksavo žaidimą ranka ir rezultatas išliko nepakitęs. NetrukusE. Fernandezas standartinės situacijos metu jau smūgiu galva nuginklavo vartininką, tačiau po VAR peržiūros buvo dar kartą užfiksuota nuošalė, o įvartis neįskaitytas.
Visgi „Chelsea“ spaudimas varžovų davė vaisių, Julesas Kounde sužaidus beveik pusvalandį pasiuntė kamuolį į savus vartus ir „mėlynieji“ išsiveržė į priekį 1:0. Ronaldas Araujo pirmojo kėlinio pabaigoje už grubią pražangą prieš varžovą buvo nubaustas antra geltona kortele, kuri virto į raudoną, bei katalonai liko žaisti dešimtyje.
Andrey Santosas antrojo kėlinio pradžioje tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą, tačiau teisėjas dar kartą šiose rungtynėse užfiksavo nuošalę. Netrukus Estevao nuostabiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino Anglijos klubo pranašumą 2:0.
Liamas Delapas tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0. Iš pradžių buvo užfiksuota nuošalė, tačiau po VAR peržiūros įvartis buvo įskaitytas.
Rungtynių statistika („Chelsea“ – „Barcelona“)
„Chelsea“ iškovojo pergalę rezultatu 3:0.
Pridedamos 3 papildomos žaidimo minutės.
Pedro Neto atliko pavojingą smūgį į kairįjį vartų kampą, tačiau kamuolį atrėmė Joanas Garcia.
Prasideda antrasis rungtynių kėlinys.
Pirmojo kėlinio statistika („Chelsea“ – „Barcelona“)
„Chelsea“ po pirmojo kėlinio pirmauja rezultatu 1:0.
Pridedamos 2 papildomos žaidimo minutės.
Lamine'as Yamalis atliko smūgį, tačiau pastarasis problemų vartininkui nesukėlė.
Reece'as Jamesas atliko smūgį iš tolimos distancijos, tačiau kamuolys atsidūrė vartininko rankose.
Tikslaus Lamine'o Yamalio perdavimo sulaukęs Ferranas Torresas nepasinaudojo puikia proga pasižymėti, pastarojo smūgiuotas kamuolys skriejo šalia vartų.
Rungtynės prasideda!
„Barcelonos“ startinis vienuoliktukas šio vakaro rungtynėms:
„Chelsea“ komandos startinė sudėtis:
Įdomūs faktai prieš rungtynes:
• Šioms komandoms tai bus penktosios iš 8 Čempionų lygos fazės etapo rungtynių.
• „Barcleona“ ir „Chelsea“ ekipos po 4 sužaistų rungtynių turi surinkusios po 7 taškus ir atitinkamai rikiuojasi vienuoliktoje bei dvyliktoje Čempionų lygos turnyrinės lentelės vietose.
• „Barcelona“ ir „Chelsea“ susitiko 14 kartų Čempionų lygoje. Abi komandos iškovojo po 4 pergales, 6 susitikimai baigėsi lygiosiomis.
• Katalonai laimėjo vos vienerias iš aštuonerių sužaistų rungtynių „Stamford Bridge“ stadione.
• „Chelsea“ šiose rungtynėse vis dar negalės padėti komandos žvaigždė Cole‘as Palmeris.
Trenerių komentarai:
„Barcelonos“ aukšta gynybos linija yra svarbus veiksnys. Jie sukuria tiek daug progų ir visada pelno įvarčius. Turime rasti tinkamą pusiausvyrą tarp puolimo ir gynybos. Mūsų laukia svarbi savaitė. Antradienį žaisime prieš „Barceloną“, o sekmadienį su „Arsenal“, šios rungtynės yra svarbios dėl skirtingų priežasčių, tačiau reikia žiūrėti į vieną susitikimą po kito.“
Enzo Maresca, „Chelsea“ komandos vyriausiasis treneris
„Chelsea“ yra viena geriausių komandų pasaulyje. Jų tobulėjimo modelis yra fantastiškas. Tai yra jauna komanda ir mes turėsime gerai pasirodyti. Esame pasitikintys savimi ir kovosime. Labai džiaugiuosi žaisdamas prieš „Chelsea“, nes dabar galime parodyti, kokie esame geri. Mūsų laukia geras išbandymas. Mes visada prisitaikome prie varžovo. Darome tai, kas būtina, prieš kiekvieną komandą ir žiūrime, kokias galimybes turėsime. Kiekvienos rungtynės yra skirtingos.“
Hansi Flickas, „Barcelonos“ komandos vyriausiasis treneris
Komandų formos:
