Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Chelsea“ po pergalės prieš „Everton“ pakilo į ketvirtą vietą „Premier“ lygoje

2026-10-17 16:33 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-17 16:33
Pridėkite kaip šaltinį Google

Anglijos „Premier“ lygoje sužaistos pirmosios 7-ojo turo rungtynės.

Pedro Neto | EPA nuotr.

Anglijos „Premier“ lygoje sužaistos pirmosios 7-ojo turo rungtynės.

REKLAMA
0

Pergalę šventė Londono „Chelsea“ klubas. Jie išvykoje 2:0 nugalėjo Liverpulio „Everton“.

Rungtynėse pirmieji šansą turėjo „Everton“ atstovai. Jų smūgio metu meistriškumą pademonstravo Emiliano Martinezas.

Savo proga pirmajame kėlinyje atsakė ir „Chelsea“. Moisesas Caicedo pataikė į vartų konstrukciją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Situacija pasikeitė iškart po pertraukos. Pedro Neto gavo kamuolį visiškai laisvas baudos aikštelėje ir atliko tikslų smūgį į vartų kampą.

REKLAMA
REKLAMA

68-ąją minutę „Chelsea“ liko be savo vartininko. Bandydamas išmušti kamuolį skaudžiai krito E. Martinezas, kuris galiausiai buvo priverstas ant neštuvų palikti rungtynes.

REKLAMA

Net ir likę be savo vartininko „Chelsea“ ne tik išlaikė pranašumą, bet ir jį padidino. Šį kartą P. Neto greičiausiai susigaudė situacijoje, kai kamuolys po varžovų blokuoto smūgio atsidūrė baudos aikštelėje bei vėl neklydo.

Po pergalės „Chelsea“ aplenkė varžovus ir pakilo į ketvirtąją turnyrinės lentelės poziciją.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų