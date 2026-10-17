„Chelsea“ po pergalės prieš „Everton“ pakilo į ketvirtą vietą „Premier“ lygoje

Pergalę šventė Londono „Chelsea“ klubas. Jie išvykoje 2:0 nugalėjo Liverpulio „Everton“.
Rungtynėse pirmieji šansą turėjo „Everton“ atstovai. Jų smūgio metu meistriškumą pademonstravo Emiliano Martinezas.
Savo proga pirmajame kėlinyje atsakė ir „Chelsea“. Moisesas Caicedo pataikė į vartų konstrukciją.
Situacija pasikeitė iškart po pertraukos. Pedro Neto gavo kamuolį visiškai laisvas baudos aikštelėje ir atliko tikslų smūgį į vartų kampą.
68-ąją minutę „Chelsea“ liko be savo vartininko. Bandydamas išmušti kamuolį skaudžiai krito E. Martinezas, kuris galiausiai buvo priverstas ant neštuvų palikti rungtynes.
Net ir likę be savo vartininko „Chelsea“ ne tik išlaikė pranašumą, bet ir jį padidino. Šį kartą P. Neto greičiausiai susigaudė situacijoje, kai kamuolys po varžovų blokuoto smūgio atsidūrė baudos aikštelėje bei vėl neklydo.
Po pergalės „Chelsea“ aplenkė varžovus ir pakilo į ketvirtąją turnyrinės lentelės poziciją.
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