  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Chelsea“ ir „Brentford“ kova baigėsi dramatiškomis lygiosiomis

2025-09-14 00:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-14 00:16

Anglijos „Premier“ lygoje sužaistos dar vienerios rungtynės.

Cole`as Palmeris | Scanpix nuotr.

Anglijos „Premier“ lygoje sužaistos dar vienerios rungtynės.

0

Dvikovoje tarp „Brentford“ ir Londono „Chelsea“ nugalėtojas nepaaiškėjo. Rungtynės baigėsi lygiosiomis 2:2.

Pirmasis kėlinys žiūrovams atnešė tik vieną progą džiaugtis įvarčiu. Juo savo komandos sirgalius iš vietų pakėlė Kevinas Schade. Vokietis greitoje atakoje vienas pats sugebėjo įveikti varžovų gynybą bei išvedė „Brentford“ į priekį.

Situacija pasikeitė, kai po pertraukos į aikštę žengė Cole`as Palmeris. „Chelsea“ lyderis po kelių minučių lygino rezultatą, o netrukus turėjo progą ir persverti pranašumą, bet ja nepasinaudojo.

Į priekį „Chelsea“ galiausiai įsiveržė 85-ąją minutę, kai prie pat baudos aikštelės buvęs Moise`as Caicedo atliko neatremiamą šūvį.

Kai jau atrodė, jog „Chelsea“ džiaugsis pergale „Brentford“ atrado savo herojų. Prieš pat pridėtą laiką aikštėje pasirodęs Fabio Carvalho atsidūrė laiku ir vietoje nukreipdamas kamuolį į vartus kai šis atsidūrė prie tolimojo virpsto.

Po keturių turų „Chelsea“ savo sąskaitoje turi 8 taškus ir žengia 5-oje vietoje. „Brentford“ tai buvo 4-asis taškas.

