Chaotiškose ir dėl lietaus sustabdytose „Formulės 1“ lenktynėse – Verstappeno triumfas ir užsitikrintas čempiono titulas

Kaip ir buvo prognozuota prieš lenktynes, trasą užklupo lietus. Nepaisant to, startas nebuvo nukeltas ir jau pirmajame rate prasidėjo incidentai.

Ispanas Carlosas Sainzas jaunesnysis („Ferrari“) sudaužė bolidą, iš trasos išlėkė tailandietis Alexas Albonas („Williams“), vokietis Sebastianas Vettelis („Aston Martin“) turėjo kontaktą su ispanu Fernando Alonso („Alpine“), o prancūzas Pierre‘as Gasly („AlphaTauri“) „pasigavo“ vieną iš kartoninių reklamų ir ją vežėsi ant bolido priekio.

LAP 1/53



Sainz into the barriers!



The Spaniard has spun off and is out of the race ❌#JapaneseGP #F1