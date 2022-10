„Glory“ yra pirmaujanti kikbokso organizacija pasaulyje, jungianti geriausius šio kovos meno atstovus. Ji buvo įkurta 2012-aisiais metais.

Lietuviui šįvakar pergalę skyrė trys teisėjai iš penkių, o varžovo pranašumą pamatė du arbitrai. S. Maslabojevui tai buvo jau ketvirtoji pergalė organizacijoje iš tiek pat galimų.

S.Maslobojevas tapo pirmuoju šalies istorijoje „Glory“ pasaulio kikbokso čempionu.

Apskritai per savo karjerą kikbokse lietuvis iki šios dvikovos buvo iškovojęs 35 pergales (21 nokautas) ir patyręs vos 5 pralaimėjimus. O marokietis buvo iškovojęs 47 (26 nokautais) pergales ir patyres 9 nesėkmes.

Pirmajame judviejų kovos raunde šįvakar lietuvis akytviau pradėjo kovą, kelis sykius gerai atakavo, bet tada varžovas atsakė keliais pavojingais smūgiais ir bandė užčiuopti S. Maslobojevo silpnesnes vietas.

Likus šiek tiek daugiau nei minutei, S.Maslobojevas pataikė puikų spyrį į koją, po kurios T.Khbabezas kiek susvyravo, o S.Maslobojevas pratęsė smūgius rankomis.

Antrajame raunde T.Khbabezas kiek mažiau atakavo nei lietuvis ir dažniausiai bandė kontratakuoti. Paskutinę raundo minutę S.Maslobojevas pataikė kelis smūgius iš apačios bei itin stipriai smūgiavo į kairę varžovo koją, kuri gerokai pamėlynavo.

Raundą kovotojai užbaigė keisdamiesi smūgiais.

A fight of the year contender 🔥



Sergej Maslobojev wins the Light Heavyweight Title #COLLISION4 pic.twitter.com/jburCEDAwU