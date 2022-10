Japonijos GP kvalifikacija: itin artimoje kovoje Verstappenas tik per plauką iškovojo „pole“ poziciją

„Red Bull“ lyderis geriausiu bandymu ratą įveikė per 1 min. 29.304 sek. Jis vos 0.01 sek. aplenkė monakietį Charlesą Leclercą („Ferrari“, 1:29.314). Nedaug atsiliko ir ispanas Carlosas Sainzas jaunesnysis („Ferrari“, 1:29.361), o ketvirtas buvo meksikietis Sergio Perezas („Red Bull“, 1:29.709).

Tiesa, M.Verstappenas dar gali būti nubaustas už incidentą su britu Lando Norrisu („McLaren“). Šildydamas padangas prieš greitąjį ratą, olandas važiavo labai lėtai ir britas prie jo greitai artėjo.

Tada M.Verstappenas paslydo trasoje ir vos neįsirėžė į L.Norrisą. Britui teko išvažiuoti ant žolės, kad jis išvengtų susidūrimo. M.Verstappenas vėliau atsiprašė dėl savo elgesio, o teisėjai pranešė, kad ištirs šį incidentą po kvalifikacijos.

Negana to, M.Verstappenas kito bandymo metu išvažiavo ant trasos kelkraščio ir pametė vieną detalę.

Kukliai šį kartą pasirodė „Mercedes“ pilotai. Jie ne tik nepajėgė pasipriešinti „Red Bull“ bei „Ferrari“, bet ir turėjo apylygę kovą su „Alpine“ lenktynininkais.

Po 17-os etapų 341-ą tašką turintis M.Verstappenas jau Japonijoje turi geras galimybes užsitikrinti antrą pasaulio čempiono titulą iš eilės. Jei olandas laimės lenktynes ir nuvažiuos greičiausią ratą, tuomet taps čempionu.

Jis gali tapti čempionu ir pasirodęs prasčiau, bet tada jau reikia tikėtis kuklesnių Ch.Leclerco (237) bei S.Perezo (235) rezultatų.

Konstruktorių įskaitoje dominuoja „Red Bull“ (576). Antroje vietoje laikosi „Ferrari“ (439), kuri po praėjusio etapo padidino pranašumą prieš „Mercedes“ (373).

Japonijos GP lenktynės prasidės sekmadienį 8 val. ryto Lietuvos laiku.

