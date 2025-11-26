Čempionų lygos lyderių mūšis: „Arsenal“ - „Bayern“ (APŽVALGA)

22:00 val. laukia akistatą tarp dviejų šio sezono lyderių. Antrąją vietą turnyrinėje lentelėje užimanti Londono „Arsenal“ priims taškų taip pat nepraradusius ir Čempionų lygoje pirmaujančius Miuncheno „Bayern“ atstovus.Kviečiame sekti dvikovos eigą kartu su sportas.lt
Įdomūs faktai prieš rungtynes:
• Šioms komandoms tai bus penktosios iš 8 Čempionų lygos fazės etapo rungtynių.
• Abi komandos įspūdingai pradėjo Čempionų lygą ir yra tarp trijų komandų vis dar nepraradusių taškų.
• Tiek ir „Arsenal“, tiek ir „Bayern“ pirmauja ir savo vietinėse pirmenybėse.
• „Bayern“ komanda - dažniausiai „Arsenal“ sutiktas varžovas Čempionų lygoje. Visgi, iš 5 paskutinių rungtynių jei laimėjo vos kartą.
• Abi komandos turi rimtų nuostolių. Londono klubas versis be traumuotų Gabrielio ir Viktoro Gyokereso, o „Bayern“ gretose susitikimą priverstas praleisti raudoną kortelę gavęs Luisas Diazas.
Trenerių komentarai:
„Dėl tokių rungtynių tu ir nori varžytis šiame turnyre. Mes esame stabilūs tiek ir Čempionų lygoje, tiek ir vietiniame čempionate, o tą patį demonstruoja ir „Bayern“. Todėl mums tai bus puikus testas parodysiantis, kur šiuo metu mes esame. Turėjome gerą pasiruošimą, nors jis ir nebuvo ilgas, bet labai efektyvus. Žinome koks svarbus yra šis susitikimas.“
Mikelis Arteta, „Arsenal“ komandos vyriausiasis treneris
„Laimėjome pirmus keturis susitikimus ir tai yra labai svarbu. Kol kas vykdome savo planą ir tikimės, kad tai pratęsime. Bet turime suprasti, jog mūsų laukia sunkiausias iki šiol sutiktas varžovas. Tačiau tai mus džiugina - mes norime iššūkio ir esame jam pasirengę.“
Vincentas Kompany, „Bayern“ komandos vyriausiasis treneris
Komandų formos:
