  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Čempionų lyga: „Chelsea“ 1:0 „Barcelona“ (Vyksta 1 kėl., GYVAI)

2025-11-25 22:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-25 22:00

Antradienį UEFA Čempionų lygos rungtynėse susitiks Londono „Chelsea“ ir „Barcelonos“ komandos. Kviečiame sekti šio mūšio eigą nuo 22 val. kartu suSportas.lt“ portalu.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Antradienį UEFA Čempionų lygos rungtynėse susitiks Londono „Chelsea“ ir „Barcelonos“ komandos. Kviečiame sekti šio mūšio eigą nuo 22 val. kartu suSportas.lt“ portalu.

0

TIESIOGIAI
s.
Rungtynių eiga

Įdomūs faktai prieš rungtynes:

• Šioms komandoms tai bus penktosios iš 8 Čempionų lygos fazės etapo rungtynių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

• „Barcleona“ ir „Chelsea“ ekipos po 4 sužaistų rungtynių turi surinkusios po 7 taškus ir atitinkamai rikiuojasi vienuoliktoje bei dvyliktoje Čempionų lygos turnyrinės lentelės vietose.

• „Barcelona“ ir „Chelsea“ susitiko 14 kartų Čempionų lygoje. Abi komandos iškovojo po 4 pergales, 6 susitikimai baigėsi lygiosiomis.

• Katalonai laimėjo vos vienerias iš aštuonerių sužaistų rungtynių „Stamford Bridge“ stadione.

• „Chelsea“ šiose rungtynėse vis dar negalės padėti komandos žvaigždė Cole‘as Palmeris.

Trenerių komentarai:

„Barcelonos“ aukšta gynybos linija yra svarbus veiksnys. Jie sukuria tiek daug progų ir visada pelno įvarčius. Turime rasti tinkamą pusiausvyrą tarp puolimo ir gynybos. Mūsų laukia svarbi savaitė. Antradienį žaisime prieš „Barceloną“, o sekmadienį su „Arsenal“, šios rungtynės yra svarbios dėl skirtingų priežasčių, tačiau reikia žiūrėti į vieną susitikimą po kito.“

Enzo Maresca, „Chelsea“ komandos vyriausiasis treneris

„Chelsea“ yra viena geriausių komandų pasaulyje. Jų tobulėjimo modelis yra fantastiškas. Tai yra jauna komanda ir mes turėsime gerai pasirodyti. Esame pasitikintys savimi ir kovosime. Labai džiaugiuosi žaisdamas prieš „Chelsea“, nes dabar galime parodyti, kokie esame geri. Mūsų laukia geras išbandymas. Mes visada prisitaikome prie varžovo. Darome tai, kas būtina, prieš kiekvieną komandą ir žiūrime, kokias galimybes turėsime. Kiekvienos rungtynės yra skirtingos.“

Hansi Flickas, „Barcelonos“ komandos vyriausiasis treneris

Komandų formos:

