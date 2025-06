Carlsenas pralaimėjo 19-mečiui Gukeshui: po emocijų protrūkio garsiai suabejojo šachmatų ateitimi

Ilgą laiką atrodė, kad M. Carlsenas neturės problemų pasiekti pergalę, bet indas sulaukė retos varžovo klaidos ir sensacingai nugalėjo norvegą. 34-erių M. Carlsenas po tokios mačo baigties buvo priblokštas, trenkė kumščiu į stalą ir piktai paspaudė ranką varžovui.

„Aišku, būtų geriau, jei būčiau kitaip sureagavęs į šitą pralaimėjimą, bet yra kaip yra. Tuo metu buvo daug streso. Tai buvo nemaloni patirtis, kurios kartoti nesinorėtų. Reikės pagalvoti, kaip ateityje to išvengti – gal man reikia nustoti žaisti šachmatais?

Klasikiniai šachmatai man nebeteikia džiaugsmo. Aš nesimėgauju žaidimu. Tai nereiškia, kad nebegaliu žaisti klasikinių šachmatų, bet po to, kas nutiko praėjusiame mače, aš savęs pradedu klausinėti – kam man to reikia? Kokia viso to prasmė?

Gukeshas nemažą partijos dalį „aklai“ bandė spausti mane. Įprastą dieną būčiau jį nesunkiai nugalėjęs ir tada viskas atrodytų kitaip“, – sakė M. Carlsenas.

Pats G. Dommaraju po mačo negalėjo patikėti savo sėkme: „99 kartus iš 100 tokioje situacijoje būčiau pralaimėjęs, bet šiandien sėkmė buvo mano pusėje“.