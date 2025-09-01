Carlosas Sainzas po avarijos piktinosi varžovu, bet teisėjai nubaudė jį patį

Iškart po avarijos C. Sainzas negailėjo aštrių žodžių varžovui. „Jis neįtikėtinai kvailas. Dieve... Visada tas pats vyrukas...“, – radijo ryšiu piktinosi ispanas.
Po finišo jis nuomonės nepakeitė: „Praradau galimybę iškovoti daug taškų per vieną geriausių savo savaitgalių šiemet. Skirtumas tas, kad kiti lenktynininkai pirmame posūkyje palieka tau vietos, o Liamas nusprendė rizikuoti viskuo. Esu labai piktas. Ir dar teisėjai man skyrė baudą – šio sprendimo aš visiškai nesuprantu.“
Tuo metu L. Lawsonas situaciją matė kitaip. „Teisėjai sprendimą priėmė pagal taisykles. Posūkio viršūnėje (apekse) Carlosas tikrai nebuvo priekyje manęs, todėl ir gavo baudą. Gaila, kad šis epizodas abiem mums sugadino lenktynes“, – teigė naujazelandietis.
Jo komanda „Racing Bulls“ apskaičiavo, kad jei ne šis incidentas, L. Lawsonas galėjo finišuoti net penktoje vietoje.
