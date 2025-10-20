Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

C.Higginsas prisijungė prie D.Dulkio NBA klubo štabe

2025-10-20 09:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-20 09:35

Eurolygos gerbėjams puikiai pažįstamas Cory Higginsas grįžta darbuotis į gimttinę.

C.Higginsas tapo D.Dulkio kolega (Scanpix nuotr.)

REKLAMA

„Hoopshype“ skelbia, kad amerikietis darbuosis Bruklino „Nets“ štabe, kur bus atsakingas už skautingą.

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) C.Higginsas žaidė du sezonus, 2011–2013 metais vilkėdamas Šarlotės „Hornets“ marškinėlius, o vėliau sukūrė solidžią karjerą Europoje.

36-erių amerikietis aštuonis sezonus žaidė Eurolygoje, dukart tapo čempionu (2016 ir 2019 metais), o karjerą baigė 2023-aisiais, po etapo Barselonos „Barcelona“ klube.

Bruklino klubą treniruoja ispanas Jordi Fernandezas, štabe darbuojasi ir lietuvis Deividas Dulkys.

„Nets“ sezoną pradės spalio 23-osios išvyka į Šarlotę.

 

