C.Higginsas prisijungė prie D.Dulkio NBA klubo štabe

„Hoopshype“ skelbia, kad amerikietis darbuosis Bruklino „Nets“ štabe, kur bus atsakingas už skautingą.
The Brooklyn Nets hired Josh Coley and Cory Higgins as scouts, league sources told @hoopshype.— Michael Scotto (@MikeAScotto) October 19, 2025
Coley was recently the athletic director and head coach of Christ School.
Higgins played for the Charlotte Bobcats for two seasons and EuroLeague powerhouses CSKA Moscow and Barcelona pic.twitter.com/OxBzJq6IOE
Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) C.Higginsas žaidė du sezonus, 2011–2013 metais vilkėdamas Šarlotės „Hornets“ marškinėlius, o vėliau sukūrė solidžią karjerą Europoje.
36-erių amerikietis aštuonis sezonus žaidė Eurolygoje, dukart tapo čempionu (2016 ir 2019 metais), o karjerą baigė 2023-aisiais, po etapo Barselonos „Barcelona“ klube.
Bruklino klubą treniruoja ispanas Jordi Fernandezas, štabe darbuojasi ir lietuvis Deividas Dulkys.
„Nets“ sezoną pradės spalio 23-osios išvyka į Šarlotę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!