  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Buzelis ir „Bulls“ tęsia įspūdingą NBA startą

2025-11-01 08:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-01 08:11

Matas Buzelis ir Čikagos „Bulls“ (5/0) gali plačiai šypsotis. Po šios nakties jie išliko vieninteliai nepralaimėję Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) Rytų konferencijoje.

Buzelis (Scanpix nuotr.)

Matas Buzelis ir Čikagos „Bulls" (5/0) gali plačiai šypsotis. Po šios nakties jie išliko vieninteliai nepralaimėję Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) Rytų konferencijoje.

0

Šįsyk „Bulls“ namuose 135:125 (35:27, 37:26, 28:38, 35:34) nugalėjo Niujorko „Knicks“ (2/3).

Pastarąjį kartą sezoną penkiomis pergalėmis „Bulls“ pradėjo Michaelo Jordano eroje, 1996–1997 m. Tuomet serija prasitęsė iki 12, o viskas baigėsi iškovotu dar vienu NBA čempionų titulu.

Šis mačas atidarė ir NBA taurės kovas, tad „Bulls“ rungtynėse nuskynė dvigubą pergalę.

M.Buzelio dėjimas:

Starto penkete rungtynes pradėjęs lietuvis per 29 minutes pasižymėjo 13 taškų (2/5 dvit., 2/5 trit., 3/4 baud.), rezultatyviu perdavimu, perimtu kamuoliu, bloku ir klaida.

Billy Donovano 200-ojoje pergalėje prie „Bulls“ vairo spindėjo Joshas Giddey, o australo vedami šeimininkai į pertrauką išėjo ilsėtis su 19 taškų persvara (72:53), bet „Knicks“ rankų nenuleido.

Įpusėjus lemiamam kėliniui O.G. Anunoby svečius priartino iki vieno metimo – 113:115. Visgi tuomet iniciatyvos ėmėsi Nikola Vučevičius, pelnęs 8 taškus per pustrečios minutės ir „Bulls“ įtvirtino pergalę.

Mačo epizodai:

Karjeros rezultatyvumo rekordą pagerinęs J.Giddey nugalėtojams per 38 minutes surinko 32 taškus (12/21 met.), 10 atkovotų kamuolių ir 9 rezultatyvius perdavimus.

„Bulls“: Joshas Giddey 32 (12/21 met., 10 atk. kam., 9 rez. perd.), Nikola Vučevičius 26, Ayo Dosunmu 22 (9 rez. perd.), Matas Buzelis 13 (4/10 met.), Kevinas Huerteris 12.

„Knicks“: Jalenas Brunsonas 29, O.G. Anunoby 26, Mikalas Bridgesas 23, Karasl-Anthony Townsas 22 (10 atk. kam.).

