Lietuvio vedama Čikagos komanda išvykoje 107:105 palaužė Šarlotės „Hornets“ krepšininkus, kuriems tai buvo septintasis pralaimėjimas paeiliui.
M. Buzelis nugalėtojų gretose per 34 žaidimo minutes surinko 24 taškus (8/10 dvit., 0/5 trit., 8/9 baud.), atkovojo 5 kamuolius, tačiau pažeidė taisykles 5 kartus.
Jis keturis surinko per paskutines 24 rungtynių sekundes.
Likus 23,2 sekundės lietuvis pataisė netaiklų komandos draugo metimą ir padidino svečių persvarą iki trijų taškų. Likus 10,1 sekundės puolėjas realizavo abu baudų metimus ir atkūrė trijų taškų pranašumą. Šarlotės ekipą galėjęs išgelbėti Coby White’o metimas su sirena skriejo pro šalį.
Joshui Giddey iki trigubo dublio pritrūko trijų rezultatyvių perdavimų – australas pelnė 12 taškų, atkovojo 11 kamuolių ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.
Tre Jonesas prie pergalės prisidėjo 10 taškų ir 8 rezultatyviais perdavimais.
Šarlotės ekipos gretose išsiskyrė Brandonas Milleris, pelnęs 35 taškus. Tai buvo ketvirtosios amerikiečio rungtynės šį sezoną, kuriose jis surinko bent 30 taškų.
Nazas Reidas pridėjo 18 taškų, o Moussa Diabate užfiksavo dvigubą dublį – 14 taškų ir 14 atkovotų kamuolių.
„Bulls“ NBA taurės grupių etapą užbaigė iškovojusi dvi pergales ir patyrusi du pralaimėjimus, o „Hornets“ pralaimėjo visas ketverias rungtynes.
Artimiausias rungtynes M. Buzelio atstovaujama ekipa šeštadienį namuose žais su Indianos „Pacers“ krepšininkais.
„Hornets“: Brandonas Milleris 35 (9/16 dvit., 4/9 trit., 4 kld.), Nazas Reidas 18 (4/13 dvit., 8 atk. kam.), Christianas Andersonas 15 (3/7 trit., 4 rez. perd.), Moussa Diabate 14 (5/9 dvit., 14 atk. kam.), Coby White 11 (3/8 dvit., 0/5 trit., 5 atk. kam., 6 rez. perd.), Sionas Jamesas 5 (5 atk. kam.), Tidjane Salaunas 4, Hannesas Steinbachas 3.
„Bulls“: Matas Buzelis 24 (8/10 dvit., 0/5 trit., 5 atk. kam.), Joshas Giddey 12 (5/7 dvit., 0/4 trit., 11 atk. kam., 7 rez. perd.), Patrickas Williamsas 11 (3/4 trit.), Isaac Okoro (3/5 dvit.), Nicas Claxtonas (5/7 dvit., 4 blk.), Tre Jonesas (3/8 dvit., 4 atk. kam., 8 rez. perd.) ir Jordanas Hawkinsas (3/5 trit.) po 10, Buddy Hieldas 9 (3/6 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Zachas Collinsas 6, Noa Essengue 5.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.