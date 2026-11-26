24 taškus ir 26 naudingumo balus surinkęs snaiperis sunkiai rinko žodžius apie Kauno „Žalgirio“ problemas.
„Kaip čia išdėstyti, kad nebūtų kokios antraštės... Nesustabdėme jų greitų atakų, Felizas nubėgo, sumetė... – Krepsinis.net dėstė M.Grigonis. – Kelintos rungtynės praleidžiame virš 100 taškų. Negerai. Daug dalykų reikia perlaužti. Visa puokštė šiandien problemų. Nežinau, kodėl mes sau kenkiame.“
– Pats nemažai žaidei pirmoje pozicijoje. Kaip tau apskritai šitas pasislinkimas?
– Sukamės iš padėties. Nelabai, kai Felizas spaudžia... Nelabai kažką priorganizuosi. Bet reikia ir žaidi. Ar man patinka? Man patinka mesti. Galiu iš centro mesti.
– Antros slogios rungtynės paeiliui. Nuliūdino, kad neatsilaikote prieš tas didžiąsias komandas?
– Liūdna, nesidžiaugiame, kad pralaimime. Norisi to vieno žingsnio į priekį, bet kažkur buksuojame ir ateina nusivylimas. Norisi, bet neišeina. Reiškia reikia dirbti gal kitaip, daugiau... Turime trenerį, kuriam tai yra didžiausias galvos skausmas, jis sėdi, galvoja, analizuoja. Aš galiu prisakyti, bet ne aš sprendžiu.
– Buvo jausmas, kad galite kabintis?
– Ale. Sunku čia vytis juos. Madride tik geri žaidėjai žaidžia, nebus, kad jie ilgai sustos. Sunku grįžti nuo tiek, nereikia iki ten nueiti. Anskčiau reikia žaisti solidžiau.
– Kalbėjai apie „Real“ aura. Kur ji pasireiškia ir ar yra tam kažkoks paaiškinimas?
– Viskas prasideda nuo futbolo. Kiek domiuosi sportu, jie visada buvo... Tikrai nežinau, kaip paaiškinti. Jie visada kažkaip iš blogos situacijos išsisuka, palankios sąlygos susidaro... Taip jau yra.
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