26-erių gynėjas baigia derinti dvejų metų sutarties detales su Orlando „Magic“ ekipa, ESPN atskleidė krepšininko agentas Samas Permutas.
Šios savaitės pradžioje amerikietis susitiko su Denverio „Nuggets“ ir „Magic“ klubų atstovais. Abi komandos ieškojo papildymo gynėjų grandyje.
Praėjusį sezoną K. Porteris Milvokio ekipoje vidutiniškai pelnė po 17,4 taško ir atliko 7,4 rezultatyvaus perdavimo.
ESPN skelbia, kad Denverio klubas dar prieš sezono pradžią mėgino įsigyti gynėją mainų būdu. „Nuggets“ siūlė Zeke'ą Nnaji, du antrojo rato NBA naujokų biržos šaukimus ir teisę apsikeisti antrojo rato šaukimais.
Vis dėlto „Bucks“ atmetė pasiūlymą dėl Z. Nnaji sutarties, pagal kurią krepšininkui kitą sezoną priklausys 7,46 mln. JAV dolerių.
Galiausiai Milvokio klubas prieš pat reguliariojo sezono startą atleido K. Porterį.
Po Giannio Antetokounmpo išvykimo sudėtį pertvarkančios „Bucks“ gretose susidarė gynėjų perteklius, o atsisveikinimas su K. Porteriu atvėrė daugiau galimybių jauniesiems Braydenui Burriesui ir Kasparui Jakučioniui.
20-metis lietuvis kartu su Tyleriu Herro į Milvokį persikėlė per G. Antetokounmpo mainus, o B. Burriesą klubas šių metų NBA naujokų biržoje pasirinko 10-uoju šaukimu.
Tuo metu tris pralaimėjimus per pastarąsias ketverias rungtynes patyrusiai „Magic“ ekipai trūko gylio gynėjų grandyje, kurioje pagrindinius vaidmenis atlieka Jalenas Suggsas, Desmondas Bane'as ir Anthony Blackas.
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