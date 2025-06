Buvusi UFC čempionė Holly Holm lengvai laimėjo pirmą bokso dvikovą per 12 metų

„Man labai patinka spardyti, todėl kurį laiką labai mėgau MMA, bet tada pradėjau jausti vis stipresnį norą sugrįžti į boksą, tad buvo smagu vėl suaktyvinti tuos bokso raumenis, – sakė H. Holm. – Per visą pasiruošimą tik du kartus sparingavausi su imtynių bateliais, visą laiką buvau basomis. Apskritai savo apsaugos ieškojau tik tą dieną, kai išskridau – ieškojau to dėžėse savo garaže. Vis dar treniruojuosi su ta pačia komanda, tais pačiais treneriais, visą stovyklą dariau kaip senais laikais. Negaliu net prisiminti, kada paskutinį kartą sparingavausi ringe, tad jausmas tikrai geras.“

„WBA lengvojo svorio čempionė Stephanie Han būtų puiki varžovė kitoje kovoje, taip pat Katie Taylor, Amanda Serrano – jos kausis liepos 11-ąją. Ir aš labai gerbiu visas tris – tai tik nuoširdus „siekime savo svajonių“ požiūris. Pamatysim, kur tai nuves.“

H. Holm nuo pat pirmo raundo atrodė besanti vienu žingsniu priekyje – greitai artėdavo prie varžovės, smūgiuodavo ir lyg niekur nieko pasišalindavo iš pavojaus zonos. Jos puolimas buvo nuoseklus, o kiekvienas raundas vis labiau priminė, kokia patyrusi ringo meistrė ji yra. Geriausiai H. Holm atrodė septintajame ir aštuntajame raunduose – ji pradėjo smūgiuoti tvirtai, taikliai kairiąja ranka daužė 30-metę Ochoą, neleisdama jai įsivažiuoti į ritmą.

.@HollyHolm is really BACK! 🥊😮



