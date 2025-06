Jake'as Paulas ir Julio Cesaris Chavezas sėkmingai pasiekė nustatytą svorio limitą

Prieštaringai vertinamas bokso pasaulio veikėjas J. Paulas per visą savo kontraversišką karjerą visus kartus pasiekė reikiamą svorį, tačiau prieš artėjančią kovą su Julio Cesariu Chavezu jaunesniuoju buvo pavojingai priartėjęs prie ribos.

Tai bus pirmoji J. Paulo kova po 2023 m. lapkritį pasiektos pergalės prieš Mike'ą Tysoną. J. Paulas sieks pratęsti pergalių seriją po to, kai 2023 m. patyrė pirmąjį pralaimėjimą profesionalų ringe prieš Tommy Fury.

Nors prieš kovą J. Paulas, kaip įprasta, demonstravo pasitikėjimą savimi, pasiruošimo laikotarpiu jis susidūrė su išskirtiniu iššūkiu.

Stovyklos pabaigoje J. Paulas svėrė apie 226 svarus (102,5 kg), gerokai viršydamas pirmo sunkaus svorio („cruiserweight“) limitą. Mažiau nei prieš dvi savaites jam dar reikėjo numesti apie 15 svarų (6,8 kg), o apie tai jis užsiminė socialiniuose tinkluose parodydamas itin kuklius pusryčius.

Penktadienio oficialiuose svėrimuose Anaheime jis sėkmingai įvykdė limitą – pasiekė 199,4 svaro (90,4 kg) ribą, nors ant svarstyklių atrodė gerokai išsekęs.

Per kovą su M. Tysonu J. Paulas svėrė 227,2 svaro (103 kg), tad pasiruošimas dvikovai su J. Chavezu buvo išties įspūdingas. Pastarasis taip pat sėkmingai įvykdė svorio limitą – svėrė 198,4 svaro (90 kg).

Jake Paul makes weight at 199.4 Pounds 👀🔥🥊 - Saturday, June 28 Honda Center - Anaheim, CA Live on DAZN PPV

J. Chavezas į ringą grįžta po 2023 m. liepą pasiektos pergalės prieš buvusį UFC kovotoją Uriahą Hallą. Šių metų pradžioje jis trumpai lankėsi reabilitacijos klinikoje dėl alkoholio ir narkotikų problemų, tačiau neseniai prisipažino, kad pirmą kartą savo karjeroje yra visiškai blaivus jau ilgesnį laiką.

Buvęs pasaulio čempionas 39-erių metų J. Chavezas, ko gero, bus rimčiausias išbandymas J. Paulo karjeroje, nors meksikietis jau yra peržengęs savo fizinės formos piką.

Jake Paul repping the chavez headband at FINAL FACEOFF 👀🚨



Saturday, June 28

Live on DAZN PPV

Honda Center – Anaheim, CA