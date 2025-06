Buvęs sunkiasvorių čempionas Deontay Wilderis po ilgos pertraukos iškovojo pergalę – septintajame raunde nokautavo Tyrellį Herndoną

Kova buvo nutraukta 7-ojo raundo 2 min. 16 sek.., o 39-erių D. Wilderis sugrįžo į pergalių kelią po to, kai buvo pralaimėjęs tris iš paskutinių keturių dvikovų. Tai buvo jo pirmas pasirodymas nuo 2024 m. birželio, kai jis nokautu pralaimėjo Zhilei Zhangui ir pirmoji pergalė nuo 2022 m., kai nugalėjo Robertą Heleniusą.

„Ilgą laiką buvau pasitraukęs, kad galėčiau susidėlioti save iš naujo – psichologiškai, fiziškai ir emociškai, – sakė D. Wilderis. – Tai buvo ilgas kelias. Labai gera vėl būti ringe. Neparodžiau sirgaliams tiksliai to, ko jie tikėjosi, bet toliau tik gerėsiu ir gerėsiu.“

Turėdamas 97,7 proc. nokautais iškovotų pergalių statistiką, D. Wilderis šį kartą turėjo rodyti kantrybę prieš gynybinį stilių pasirinkusį T. Herndoną, kuris, atrodė, labiau siekė išgyventi nei laimėti kovą.

206 cm ūgio amerikietis bandė valdyti varžovą ilgais smūgiais kaire ranka ir ieškojo progos pataikyti savo firminį smūgį dešine, tačiau T. Herndonas buvo pasirengęs išvengti pavojingiausio D. Wilderio smūgio ir nuolat judėjo ratu, išlaikydamas distanciją.

Antrajame raunde D. Wilderis kairiu kabliu pagavo T. Herndoną, kuris pargriuvo būdamas nestabilios pusiausvyros, tačiau tuoj pat atsistojo, neparodęs jokių nokdauno pasekmių. Vis dėlto T. Herndonas nesugebėjo parodyti jokios puolamosios strategijos, o D. Wilderis pamažu ėmė kovoti vis agresyviau.

DEONTAY WILDER KNOCKDOWN IN BIG 2025 💣💣💣 pic.twitter.com/sXUT1MC0ij

Iki penktojo raundo pabaigos D. Wilderis jau veržėsi į priekį, svaidydamas plačius ir stiprius smūgius su akivaizdžiu ketinimu nokautuoti. Tai nebuvo techniška kova – jis smūgiavo neatsižvelgdamas į tai, ką gali atgal pasiūlyti varžovas. Šeštajame raunde jis padidino tempą ir ėmė spausti jau aiškiai pavargusį T. Herndoną. Negalėdamas pabėgti nuo aukštesnio varžovo, T. Herndonas vis labiau kentėjo nuo D. Wilderio spaudimo tiek šeštajame, tiek septintajame raunde.

Šeštajame raunde nuo smūgių lavinos T. Herndonas vėl krito. Galiausiai D. Wilderis septintajame raunde grįžimą į ringą užtvirtino galingu tiesiu smūgiu dešine ranka, kuris pralindo pro varžovo gynybą. T. Herndonas nesugebėjo efektyviai gintis ir visiškai nesmūgiavo atgal, todėl teisėjas nusprendė kovą nutraukti.

The moment Deontay Wilder earned the stoppage over Tyrrell Herndon 😤 pic.twitter.com/sFOCZf8TsN