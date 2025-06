„Man visiškai nerūpi tavo šou, kvaily“: Jake'as Paulas nutraukė interviu su Piersu Morganu, kuris palinkėjo Julio Chavezui nokautuoti „youtuberį“

P. Pierse’as suabejojo dėl J. Paulo sugebėjimų bokse, sakydamas: „Manai esi puikus „YouTuberis“, puikus influenceris. Aš gerbiu tavo pastangas bokse, bet kai susidursi su rimtu varžovu, tokiu kaip Julio Cesaris Chavezas jaunesnysis, viskas gali sugriūti.“

J. Paulas kandžiai atrėžė: „Problema, Piersai, ta, kad tau atrodo, jog tavo nuomonė ką nors reiškia.“

J. Paulas taip pat negailėjo necencūrinių žodžių apie būsimą varžovą.

„Jis yra idiotas, todėl tai paaiškės šeštadienį, kai būtent jis bus tas, kurį nokautuos. Aš visiškai atvirai kalbu, žmogau, šitas vaikinas – lengvas grobis, – interviu metu sakė J. Paulas. – Jis yra 173 cm ūgio mažas niekas. Jei mes būtume gatvėje, paimčiau tą mažaūgį ir trenkčiau jam per galvą taip, kad jis pamirštų, kas jis išvis yra. Žmonės nesupranta – aš esu tikras žudikas. Aš iš tikrųjų užsiimu šiuo š**u. „YouTuberis“ toks, „Disney“ anoks“ Bet tai nėra juokai. Aš nokautuoju geriausius iš geriausių, visus juos vėl ir vėl nugaliu. Ir jau laikas, kad jūs, seni bambekliai ir visi tie suknisti boksininkai, kurie galvoja, kad išmano šitą sportą, pradėtumėt gerbti mano vardą.“

J. Paulas dar labiau įkaito, kai P. Morganas pareiškė, jog jis nebūtų įveikęs 58-erių metų M. Tysono, jei šis būtų buvęs savo karjeros pike.

„Tu iš tikrųjų to nežinai! Negali taip sau sėdėti ir sakyti tokių dalykų. Aš manau, kad viskas yra įmanoma. Todėl tikėjimas savimi yra galingiausias dalykas pasaulyje. Tu nematai galimybės, kad galėčiau įveikti M. Tysoną? O aš nemanau, kad tu pats kada nors buvai sporto salėje! – rėžė J. Paulas.

Paklaustas, kodėl apskritai dalyvauja laidoje, jei jam nerūpi vedėjo nuomonė, J. Paulas atšovė: „Aš tik pasinaudoju tavo auditorija, kad parduočiau transliacijas. Man visiškai nerūpi tavo laida, kvaily. Tai yra verslas. Pirkite transliacijas – aš prieš Julio Cesarą Chavezą jaunesnįjį. Ačiū visiems, iki pasimatymo!

Kai J. Paulas atsijungė nuo pokalbio, P. Morganas pridūrė: „Ačiū, Jake'ai, buvo tikrai smagu. Ir sėkmės Julio – nokautuok jį už mus visus, gerai?“

