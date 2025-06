Marškinėliais apsimėtę Jake'as Paulas ir Julio Chavezas muštynių nesukėlė, bet turėjo įtemptą akistatą

J. Paulas nekovojo nuo tada, kai praėjusių metų lapkritį įveikė bokso legendą Mike'ą Tysoną. Tuo metu 39-erių J. Chavezas jaunesnysis pastaraisiais metais ringe buvo gana neaktyvus – buvęs vidutinio svorio pasaulio čempionas nutraukė trejų metų pertrauką per paskutinę kovą, įveikęs buvusį UFC kovotoją Uriah Hallą.

Su profesionaliu 54 pergalių (iš jų 42 nokautais), 6 pralaimėjimų, 1 lygiosiomis ir 1 anuliuota kova rekordu, J. Chavezas jaunesnysis yra kovojęs su tokiais boksininkais kaip Andy Lee, Saulis „Canelo“ Alvarezas ir Danielis Jacobsas. Likus vos kelioms dienoms iki kovos su J. Paulu, įtampa ėmė kilti dar ketvirtadienio vakarą vykusioje spaudos konferencijoje.

Abiem sportininkams žengiant į sceną, J. Paulas sparčiai priėjo prie varžovo ir priešais meksikiečio pavardę užklijavo lapelį su užrašu, kad 39-erių J. Chavezas „bus nokautuotas“.

Po kelių sekundžių J. Chavezas priėjo prie J. Paulo ir bandė jam įteikti marškinėlius, kuriuose buvo užuomina, kad „Problem Child“ taps jo „tėčiu“. Supratęs marškinėlių potekstę, J. Paulas tuojau pat sviedė juos atgal į savo varžovą.

Visgi abu sportininkai greitai atsisėdo į savo vietas ir apsaugos įsikišimo neprireikė.

JAKE PAUL THROWS A SHIRT AT CHAVEZ JR. 👀🤯



🎟️ Buy Jake Paul vs Chavez Jr NOW - link in bio#PaulChavez x #RamirezDorticos | June 28 | Live Exclusively on DAZN | @MostVpromotions | @GoldenBoyBoxing pic.twitter.com/miXLJeplyw

