Bosniai sutriuškino Lietuvos rinktinės varžovus

Britai taps pirmuoju Lietuvos varžovu Europos čempionato B grupėje – akistata numatyta rugpjūčio 27-ąją.
Nugalėtojų gretose ryškiausiai išsiskyrė Jusufas Nurkičius ir Amaras Gegičius, surinkę po 16 taškų, taip pat Edinas Atičius, pridėjęs 12. Britų komandą į priekį vedė Mylesas Hessonas ir Aminas Adamu – abu pelnė po 12 taškų.
