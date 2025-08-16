Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Bosniai sutriuškino Lietuvos rinktinės varžovus

2025-08-16 20:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-16 20:34

Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė draugiškose rungtynėse nepaliko vilčių Didžiosios Britanijos krepšininkams – pergalė iškovota užtikrintai 103:73 (35:19, 29:27, 24:10, 15:17).

Jusufas Nurkičius | Organizatorių nuotr.

Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė draugiškose rungtynėse nepaliko vilčių Didžiosios Britanijos krepšininkams – pergalė iškovota užtikrintai 103:73 (35:19, 29:27, 24:10, 15:17).

0

Britai taps pirmuoju Lietuvos varžovu Europos čempionato B grupėje – akistata numatyta rugpjūčio 27-ąją.

Nugalėtojų gretose ryškiausiai išsiskyrė Jusufas Nurkičius ir Amaras Gegičius, surinkę po 16 taškų, taip pat Edinas Atičius, pridėjęs 12. Britų komandą į priekį vedė Mylesas Hessonas ir Aminas Adamu – abu pelnė po 12 taškų.

