Blogiausią seriją per 7 metus užfiksavęs Verstappenas: „Reikia kažką daryti su bolidu, nes jis dabar labai lėtas“

Tuo metu, kai šie pilotai kovojo vos dėl 11-os vietos, M. Verstappenas lenkė varžovą. Britui vietos trasoje neužteko, bet teisėjai olando veiksmuose nieko blogo neįžvelgė.

„Nieko tame epizode nenutiko, mes net nesusilietėme. Nesuprantu, kam tą momentą dar reikėjo svarstyti po lenktynių. Mes paaiškinome, kaip viskas atrodė iš mūsų pusės, o Lewiso teisėjų kambaryje net nebuvo. Jei tas epizodas būtų tikrai toks reikšmingas, tada Lewisas turbūt būtų atėjęs pas teisėjus? Mums abiem šitas savaitgalis ir taip buvo prastas. Reikia kažką daryti su bolidu, nes jis dabar labai lėtas“, – sakė M. Verstappenas.

Olandas jau seniai neturėjo tokios prastos atkarpos. Per paskutines 4 lenktynes M. Verstappenas nė sykio nelipo ant podiumo (nefinišavo Austrijoje, Didžiojoje Britanijoje buvo 5-as, Belgijoje – 4-as ir Vengrijoje – 9-as). Tokios ilgos serijos be podiumo M. Verstappenas neturėjo net 7 metus 3 mėnesius ir 26 dienas (nuo 2018 m. Bahreino GP).

Max Verstappen has gone four consecutive races without a podium finish, which means he is on his third-worst streak since joining Red Bull in 2016



12 races - From Bahrain 2017 to Singapore 2017

6 races - From Brazil 2017 to Azerbaijan 2018

4 races - From Austria 2025 to Hungary… pic.twitter.com/4AEdZPtqRt