Be Eurolygos: „Kibirkštis“ neturėjo šansų Prancūzijoje

Prieš savaitę namuose „Kibirkštis“ buvo laimėjusi 75:64.
Prancūzės jau pirmame kėlinyje sudavė smūgį (32:14) ir į pertrauką išsinešė 20 taškų persvarą – 54:34.
Antroje rungtynių pusėje vilnietės toliau buvo bejėgės, o ketvirtajame kėlinyje skirtumas tarp komandų buvo nepadorus – 86:44.
Net 40 iš 59 „Kibirkšties“ taškų surinko Japreece Dean ir Kamilė Nacickaitė-Van Der Horst. Pirmoji sumetė 21 tašką, o lietuvė surinko 19.
„Tango“: Maeva Djaldi Tabdi 26, Marie-Paule Foppossi 18, Tima Pouye 15.
„Kibirkštis“: Japreece Dean 21 (7/14 met.), Kamilė Nacickaitė-Van Der Horst 19, Giedrė Labuckienė 8.
