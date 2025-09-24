Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Be Eurolygos: „Kibirkštis“ neturėjo šansų Prancūzijoje

2025-09-24 20:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-24 20:30

Vilniaus „Kibirkštis“ liko be moterų Eurolygos. Viliaus Stanišausko auklėtinės išvykoje 59:89 (14:32, 20:22, 6:19, 19:16)neatsilaikė prieš Buržo „Tango“ ir neišsaugojo Vilniuje įgyto pranašumo.

Vilniaus „Kibirkštis“ liko be moterų Eurolygos. Viliaus Stanišausko auklėtinės išvykoje 59:89 (14:32, 20:22, 6:19, 19:16)neatsilaikė prieš Buržo „Tango“ ir neišsaugojo Vilniuje įgyto pranašumo.

2

Prieš savaitę namuose „Kibirkštis“ buvo laimėjusi 75:64.

Prancūzės jau pirmame kėlinyje sudavė smūgį (32:14) ir į pertrauką išsinešė 20 taškų persvarą – 54:34.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antroje rungtynių pusėje vilnietės toliau buvo bejėgės, o ketvirtajame kėlinyje skirtumas tarp komandų buvo nepadorus – 86:44.

Net 40 iš 59 „Kibirkšties“ taškų surinko Japreece Dean ir Kamilė Nacickaitė-Van Der Horst. Pirmoji sumetė 21 tašką, o lietuvė surinko 19.

„Tango“: Maeva Djaldi Tabdi 26, Marie-Paule Foppossi 18, Tima Pouye 15.

„Kibirkštis“: Japreece Dean 21 (7/14 met.), Kamilė Nacickaitė-Van Der Horst 19, Giedrė Labuckienė 8.

