TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

„Bayern“ įveikė „Borussia“ ir iškovojo septintąją pergalę „Bundesliga“ čempionate

2025-10-18 21:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-18 21:24

Miuncheno „Bayern“ Vokietijos „Bundesliga“ čempionato rungtynėse 2:1 nugalėjo Dortmundo „Borussia“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

0

Harry Kane‘as pirmajame kėlinyje puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė „Bayern“ ekipą šiame susitikime į priekį 1:0.

Grubia varžovų klaida pasinaudojęs Michaelis Olise nukreipė kamuolį į vartų tinklą ir padvigubino pranašumą 2:0. Julianas Brandtas 84-ąją minutę tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir sušvelnino rezultatą 1:2.

TAIP PAT SKAITYKITE:

H. Kane‘as pelnė 12 įvarčių „Bundesliga“ čempionate šiame sezone. Tik „Bayern“, „Eintracht“ ir „Bayer“ pelnė daugiau įvarčių nei puolėjas tai padarė pats.

„Bayern“ po 7 sužaistų rungtynių turi surinkęs 21 tašką ir rikiuojasi „Bundesliga“ čempionato turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Borussia“ su 14 taškų žengia ketvirta.

