„Bayern“ įveikė „Borussia“ ir iškovojo septintąją pergalę „Bundesliga“ čempionate

Harry Kane‘as pirmajame kėlinyje puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė „Bayern“ ekipą šiame susitikime į priekį 1:0.
Grubia varžovų klaida pasinaudojęs Michaelis Olise nukreipė kamuolį į vartų tinklą ir padvigubino pranašumą 2:0. Julianas Brandtas 84-ąją minutę tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir sušvelnino rezultatą 1:2.
H. Kane‘as pelnė 12 įvarčių „Bundesliga“ čempionate šiame sezone. Tik „Bayern“, „Eintracht“ ir „Bayer“ pelnė daugiau įvarčių nei puolėjas tai padarė pats.
„Bayern“ po 7 sužaistų rungtynių turi surinkęs 21 tašką ir rikiuojasi „Bundesliga“ čempionato turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Borussia“ su 14 taškų žengia ketvirta.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!