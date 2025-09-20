Kalendorius
„Baskonia“ pildosi įžaidėju iš G lygos

2025-09-20 19:42 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-20 19:42

Tado Sedekerksio atstovaujama Vitorijos „Baskonia“ ekipa pildosi įžaidėju.

M.Nowellas debiutuos Eurolygoje

Tado Sedekerksio atstovaujama Vitorijos „Baskonia" ekipa pildosi įžaidėju.

Chema de Lucasas skelbia, kad Eurolygos klubas pasiekė susitarimą su 25 metų 172 cm ūgio Markquisu Nowellu.

Amerikietis 2023–2024 m. sezone Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) debiutavo su Toronto „Raptors“ marškinėliais, kai sužaidė vieną mačą (4 min., 2 tšk.) ir daugiau stipriausioje pasaulio lygoje ant parketo nebepasirodė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M.Nowellas laiką leido „Raptors 905“ gretose G lygoje, o praėjusiame sezone buvo „Rio Grande Valley Vipers“ nariu.

G lygoje M.Nowellas per 31 minutę įmesdavo 16,1 taško, atkovodavo po 3 kamuolius ir atlikdavo 8,3 rezultatyvaus perdavimo.

