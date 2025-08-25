Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

„Baskonia“ palikęs Pablo Laso: kaip buvo pranešta apie išėjimą ir kas laukia toliau

2025-08-25 22:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-25 22:26

Po vieno sezono prie Vitorijos „Baskonia“ vairo Pablo Laso darbas komandoje pasibaigė.

Pablo Laso | Scanpix nuotr.

Pablo Laso | Scanpix nuotr.

0

57 metų specialistas atsisveikino su baskų ekipa ir ieško naujo iššūkio, kuris greičiausiai bus Ispanijos rinktinė.

Pasak pranešimų, ispanas turėtų vyriausiojo trenerio poste pakeisti Sergio Scariolo. Tai nutiks po šių metų Europos čempionato.

„Būti tarp kandidatų tapti rinktinės treneriu, tai yra apdovanojimas už visą mano karjerą. Didžiuojuosi tuo“, – sakė P. Laso.

Strategas taip pat atsiliepė ir apie išsiskyrimą su „Baskonia“ komanda: „Į Vitoriją sugrįžau su didžiuliu entuziazmu, tačiau reikalai pakrypo ne taip, kaip tikėtasi. Liepos mėnesį man buvo pasakyta, kad darbo čia nebetęsiu. Nuliūdau dėl to. Aš tikėjau projektu.“

