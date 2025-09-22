„Ballon d‘Or“ apdovanojimai (APŽVALGA)

Šių metų „Ballon d‘Or“ vyrų kandidatų sutrumpintas sąrašas:
Jude‘as Bellinghamas (Anglija, Madrido „Real“)
Ousmane‘as Dembele (Prancūzija, Paryžiaus „Saint-Germain“)
Gianluigi Donnarumma (Italija, Paryžiaus „Saint-Germain“/„Manchester City“)
Desire Doue (Prancūzija, Paryžiaus „Saint-Germain“)
Denzelis Dumfriesas (Nyderlandai, Milano „Inter“)
Serhou Guirassy (Gvinėja, Dortmundo „Borussia“)
Viktoras Gyokeresas (Švedija, „Sporting CP“ /Londono „Arsenal“)
Erlingas Haalandas (Norvegija, „Manchester City“)
Achrafas Hakimi (Marokas, Paryžiaus „Saint-Germain“)
Harry Kane‘as (Anglija, Miuncheno „Bayern“)
Khvicha Kvaratskhelia (Sakartvelas, „Napoli“/Paryžiaus „Saint-Germain“)
Robertas Lewandowskis (Lenkija, „Barcelona“)
Alexis Mac Allisteris (Argentina, „Liverpool“)
Lautaro Martinezas (Argentina, Milano „Inter“)
Kylianas Mbappe (Prancūzija, Madrido „Real“)
Scottas McTominay‘us (Škotija, „Napoli“)
Nuno Mendesas (Portugalija, Paryžiaus „Saint-Germain“)
Joao Nevešas (Portugalija, Paryžiaus „Saint-Germain“)
Michaelis Olise (Prancūzija, Miuncheno „Bayern“)
Cole‘as Palmeris (Anglija, Londono „Chelsea“)
Pedri (Ispanija, „Barcelona“)
Raphinha (Braziliaj, „Barcelona“)
Declanas Rice‘as (Anglija, Londono „Arsenal“)
Fabianas Ruizas (Ispanija, Paryžiaus „Saint-Germain“)
Mohamedas Salahas (Egiptas, „Liverpool“) Virgilas van Dijkas (Nyderlandai, „Liverpool“)
Vinicius Junior (Brazilija, Madrido „Real“)
Vitinha (Portugalija, Paryžiaus „Saint-Germain“)
Florianas Wirtzas (Vokietija, Lėverkuzeno „Bayer“/„Liverpool“)
Lamine‘as Yamalis (Ispanija, „Barcelona“)
Kaip yra išrenkamas „Ballon d'Or“ nugalėtojas?
Vyrų ir moterų „Ballon d'Or“ apdovanojimai yra skiriami pagal tris pagrindinius kriterijus:
1. Individualūs pasirodymai, ryžtingumas ir įspūdingas charakteris
2. Komandos pasirodymai ir pasiekimai
3. Klasė ir sąžiningas žaidimas
„Ballon d‘Or“ rinkimuose balsuoja tarptautinė specializuotų žurnalistų komisija, sudaryta po vieną atstovą iš kiekvienos šalies, patenkančios į FIFA geriausiųjų šimtuką. Kiekvienas žiuri narys iš 30 žaidėjų sąrašo išrenka dešimt žaidėjų mažėjančia nuopelnų tvarka. Dešimčiai atrinktų žaidėjų atitinkamai skiriami 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 ir 1 taškas.
Ceremonija
69-ąją „Ballon d'Or“ ceremoniją ves Nyderlandų futbolo legenda ir „„Ballon d'Or“ laimėtojas Ruudas Gullitas kartu su britų žurnaliste ir žinoma sporto televizijos asmenybe Kate Scott.
