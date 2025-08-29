„Baja Poland“ prologas Lenkijoje: kaip nusiteikęs Benedikto Vanago ekipažas?

„Atidarėme skrydžių bendrovę „Black Hawk International“ (šypsosi). Prologo programa „maksimum“ – įgyvendinta. Laimėjome Europos taurėje prologą ir esame ketvirtoje vietoje absoliučioje įskaitoje. Už laimėtą prologą gavome 3 svarbius taškus. Prologuose vyksta kitoks gyvenimas, čia turi būti kaip strėlė. Bet kuris akseleratoriaus atleidimas yra baudžiamas pozicija“, - pirmaisiais įspūdžiais dalinasi B. Vanagas.
Turint omenyje, kad šiose lenktynėse varžosi daug Lenkijos pilotų, kurie turi prigimtinį vietos pranašumą, rezultatas – geras. Konkurentų pavardės galbūt ne taip dažnai girdimos, tačiau čia susirinko stiprūs ir greiti varžovai, ne kartą Dakare startavę: Miroslavas Zapletalas, Martinas Kaczmarskis, Krzysztofas Holowczycas. Krzysztofas yra ne tik 10 kartų startavęs Dakare, bet ir užėmęs trečiąją vietą.
Navigatorius Aisvydas Paliukėnas antrina: „Nuotaika nebloga, važiavome tikrai sudėtingomis sąlygomis – kelias suniokotas, gana tiksliai ir greitai pavyko pasiekti finišą. Priekyje mūsų yra varžovų, bet jie vietiniai, tikėtina važiavę šį prologą ne vieną kartą, taigi turintys šiokį tokį pranašumą. Rezultatai džiugina, nekantriai laukiam pozicijų pasirinkimo“.
Pirmoje dienos pusėje „Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ ekipažas turėjo galimybę išbandyti techniką. Kiekvienose varžybose itin svarbu suprasti sąlygas, o Lenkijos keliai ir visa ekosistema skiriasi nuo pietų Europos. Šiuo metu čia nulijęs lietus, tad vietomis stipriai slidu ir dar duobėta. Komandai buvo gyvybiškai svarbu pasitikrinti, ar po gaisro tinkamai sutvarkytas automobilis.
Pirmasis B. Vanago startas „Baja Poland“ buvo lygiai prieš 10 metų, 2015-aisiais. Šeštadienį ir sekmadienį ekipažo laukia 4 greičio ruožai. Per dvi dienas FIA čempionato dalyviams teks įveikti 637 km maršrutą, iš kurių 350,7 km bus specialieji greičio ruožai. Bekelės ralis kaimyninėje Lenkijoje vyksta 17-ąjį kartą.
