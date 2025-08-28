Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Kita

Maratoninis greičio ruožas Kroatijoje įveiktas: per dvi dienas buvo visko

2025-08-28 19:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-28 19:39

„Dinaric“ ralis Kroatijoje artėja prie pabaigos – sportininkams liko vos viena lenktynių diena. Tiesa, ketvirtadienį jiems teko įveikti patį ilgiausią vienos dienos atstumą, kirsti šalies sieną ir taip užbaigti dviejų dienų maratoninį greičio ruožą. Abu „CFMOTO Thunder Racing Team“ komandos pilotai finišą pasiekė su šypsenomis veiduose, nors trasoje turėjo įvairiausių iššūkių ir sunkumų.

„Antra maratono diena baigta – buvo rimta! 480 kilometrų ir viso beveik pusę paros ant keturračio. Turėjom ir greito lėkimo, ir miško keliukų, ir pievų su navigaciniais sunkumais. Buvo ir stačių bei sudėtingų pakilimų, primenančių Rumunijos „Hunt the Wolf“ varžybas. Buvo visko, diena labai sunki, jaučiuosi labai pavargęs, bet džiaugiuosi finišavęs, atvežęs techniką į vietą be didelių gedimų“, – pasakojo Adomas Gančierius ir sakė, kad mechanikai spręs bako kaitimo problemą – kartais degalai jame beveik užvirdavo.

Pagal preliminarius rezultatus A. Gančierius maratoniniame dviejų dienų greičio ruože atvažiavo greičiausiai iš visų keturračių. Antrą šio etapo rezultatą fiksavo Antanas Kanopkinas, ketvirtadienį ir vėl turėjęs nelabai malonių nuotykių su keturračiu.

„Nuostabi greita diena. Labai gražūs kalnai, vaizdai, viskas tikrai labai gerai, išskyrus vieną apsivertimą, kurio nereikėjo daryti“, – neprarasdamas optimizmo po finišo kalbėjo A. Kanopkinas.

Sportininkams iki finišo liko vos viena lenktynių diena, kurios metu spręsis kas lips ant nugalėtojų pakylos. Kol kas abu „CFMOTO Thunder Racing Team“ komandos pilotai rikiuojasi greičiausiųjų trejetuke. A. Kanopkinui iki antroje vietoje esančio P. Michalako trūksta kiek mažiau nei aštuonių minučių, o A. Gančierius turi solidžią, daugiau nei šešiolikos minučių persvarą prieš lenką ir yra pirmoje vietoje.

