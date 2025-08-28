Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Kita

Po dramatiškos avarijos Mykolas Paulavičius grįžta į trasą

2025-08-28 12:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-28 12:00

Rugpjūčio 29–rugsėjo 1 dienomis Lenkijoje vyks vienos didžiausių Vidurio Europos ralio reidų varžybų – Columna Medica Baja Poland 2025, įtrauktos į FIA pasaulio taurės bei Lenkijos čempionato kalendorių. Prie starto linijos stos ir lietuvis Mykolas Paulavičius – „Planet Superfood Dakar Team“ narys, Dakaro ralio patirtį turintis sportininkas.

Deivido Matkevičiaus nuotr. | Organizatorių nuotr.

Rugpjūčio 29–rugsėjo 1 dienomis Lenkijoje vyks vienos didžiausių Vidurio Europos ralio reidų varžybų – Columna Medica Baja Poland 2025, įtrauktos į FIA pasaulio taurės bei Lenkijos čempionato kalendorių. Prie starto linijos stos ir lietuvis Mykolas Paulavičius – „Planet Superfood Dakar Team“ narys, Dakaro ralio patirtį turintis sportininkas.

REKLAMA
0

Po dramatiškai pasibaigusių Breslau varžybų, kuriose ekipažas sudaužė bagį, Paulavičius grįžta į trasą su nauju iššūkiu – šįkart jis sės šalia piloto Aivaro Kavaliausko kaip navigatorius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Praėjusiais metais dėl techninių gedimų nepavyko pasiekti finišo, todėl turiu nesuvestų sąskaitų su šiuo raliu. Šiemet labai svarbu įveikti visą trasą ir užsidirbti tą pliusiuką prie finišuotų varžybų sąrašo“, – sako sportininkas.

REKLAMA
REKLAMA

Iššūkių kupina trasa

Lenkijos Baja šiemet žada ypatingai sunkias sąlygas: trasoje, esančioje kariniuose poligonuose netoli Ščecino, prognozuojama daug balų ir klampių ruožų. Tokios sąlygos tampa rimtu iššūkiu ne tik technikai, bet ir navigatoriui.

REKLAMA

„Gilios balos gali užlieti pasikalbėjimo įrangą ar net variklį – todėl reikės važiuoti gudriai, stebėti ne tik kelio knygą, bet ir pavojingas vietas“, – teigia M. Paulavičius.

Nauja partnerystė

Paulavičių ir Kavaliauską sieja ilgametė pažintis bei bendra techninio aptarnavimo komanda. „Su Aivaru dar nebuvome startavę varžybose, tačiau jo kompetencija neabejoju. Tikiuosi, kad kartu atliksime puikų darbą“, – sako lietuvis.

REKLAMA
REKLAMA

Tikslas – finišas ir žvilgsnis į Dakarą

Nors techniniame sporte niekada nėra garantijų, M. Paulavičius nusiteikęs ryžtingai: „Jeigu pavyktų patekti į „Top 10“, būtų fantastiška, tačiau svarbiausia yra pasiekti finišą.“

Sportininkas neslepia, kad kiekvienos varžybos jam yra svarbios kaip pasiruošimas pagrindiniam tikslui – Dakaro raliui. „Kiekvienas startas prideda patirties ir pasitikėjimo – tiek man, tiek būsimiems rėmėjams. Svarbiausia išlikti aktyviam ir parodyti ryžtą sporte“, – pabrėžė M. Paulavičius.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų