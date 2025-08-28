Po dramatiškos avarijos Mykolas Paulavičius grįžta į trasą

Po dramatiškai pasibaigusių Breslau varžybų, kuriose ekipažas sudaužė bagį, Paulavičius grįžta į trasą su nauju iššūkiu – šįkart jis sės šalia piloto Aivaro Kavaliausko kaip navigatorius.
„Praėjusiais metais dėl techninių gedimų nepavyko pasiekti finišo, todėl turiu nesuvestų sąskaitų su šiuo raliu. Šiemet labai svarbu įveikti visą trasą ir užsidirbti tą pliusiuką prie finišuotų varžybų sąrašo“, – sako sportininkas.
Iššūkių kupina trasa
Lenkijos Baja šiemet žada ypatingai sunkias sąlygas: trasoje, esančioje kariniuose poligonuose netoli Ščecino, prognozuojama daug balų ir klampių ruožų. Tokios sąlygos tampa rimtu iššūkiu ne tik technikai, bet ir navigatoriui.
„Gilios balos gali užlieti pasikalbėjimo įrangą ar net variklį – todėl reikės važiuoti gudriai, stebėti ne tik kelio knygą, bet ir pavojingas vietas“, – teigia M. Paulavičius.
Nauja partnerystė
Paulavičių ir Kavaliauską sieja ilgametė pažintis bei bendra techninio aptarnavimo komanda. „Su Aivaru dar nebuvome startavę varžybose, tačiau jo kompetencija neabejoju. Tikiuosi, kad kartu atliksime puikų darbą“, – sako lietuvis.
Tikslas – finišas ir žvilgsnis į Dakarą
Nors techniniame sporte niekada nėra garantijų, M. Paulavičius nusiteikęs ryžtingai: „Jeigu pavyktų patekti į „Top 10“, būtų fantastiška, tačiau svarbiausia yra pasiekti finišą.“
Sportininkas neslepia, kad kiekvienos varžybos jam yra svarbios kaip pasiruošimas pagrindiniam tikslui – Dakaro raliui. „Kiekvienas startas prideda patirties ir pasitikėjimo – tiek man, tiek būsimiems rėmėjams. Svarbiausia išlikti aktyviam ir parodyti ryžtą sporte“, – pabrėžė M. Paulavičius.
