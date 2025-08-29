67-erių Raisa Šarkienė 1 gėrimą vadina jaunystės eliksyru: „Kaifuoju nuo jo“

Naujienų portalui tv3.lt Raisa Šarkienė atvirai papasakojo, kaip prižiūri savo išvaizdą, ir atsakė į klausimą, ar jos širdis šiuo metu užimta.
Lieknos kojos nuo mažų dienų
R. Šarkienė neslėpė – vyrai jos kojomis žavėjosi dar nuo pat jaunų dienų: „Mano kojas pastebėjo dar tada, kai buvau vaikas ir ėjau į mokyklą. Vėliau, visokiuose šokiuose, vyrai atkreipdavo dėmesį į mano kojas, krūtinę, o tik tada – į veidą. Mano krūtinė buvo labai graži, Dievulis mane apdovanojo...“
Kojas drąsiai demonstruojanti pašnekovė pripažino, kad dauguma jos amžiaus moterų tokią aprangą vertina neigiamai.
„Aš mėgstu nešioti trumpus sijonus – Dievas davė gražias kojas, todėl ir nešioju tokius drabužius. O bobos sako, kad esu pensininkė ir tokių sijonų nebeturėčiau vilkėti. Kaip žmonės pavydi, jei mane apdovanojo... Pastebėjau, kad kuo daugiau apie mane šneka, tuo aš geriau atrodau. Rugsėjo mėnesį man sukaks 68-eri“, – džiaugėsi ji.
Tęsdama pokalbį apie kojas, Raisa teigė, kad joms didelio dėmesio neskiria: „Savo kojų niekuo netepu. Stengiuosi vaikščioti, bet anksčiau tai darydavau daug dažniau. Kai mirė šunelis, vaikščioti pradėjau mažiau – dabartinis šuo nemėgsta pasivaikščiojimų.“
Ekstravagantiškoji pašnekovė tikino, kad iki dabar sulaukia daug vyrų dėmesio.
„Kur tik nueinu – visur vyrai akį mesteli. Visada... Nesvarbu, ar man 30, ar 70 metų. Antros pusės neturiu, bet atvirai pasakius – pas mane vyrų eilė stovi. Tik esmė ta, kad dabar mano galvoje jau visai kitos mintys ir norai. Norėčiau žmogaus, su kuriuo galėčiau kažkur nuvažiuoti, bet nebūti kartu kiekvieną dieną“, – teigė moteris.
Tiesa, pati Raisa neslepia, kad visuomet rūpinasi savo išvaizda, todėl jos nesutiksi nepasidažiusios: „Aš net šiukšlių neišnešu, lūpų nepasidažiusi – visuomet esu tokia. Tačiau jokiais kremais nesitepu, neperku jų. Man dažniausiai padovanoja kremukus, tada ir panaudoju.“
Pasakė, kaip stiprina imunitetą
Raisa gali pasidžiaugti dailiomis kūno formomis – pasak jos, tam nereikia laikytis jokių dietų: „Valgau viską. Labai mėgstu saldainius – man jų tiesiog norisi. Labiausiai mėgstu saldainius ir gerti žalius kaimiškus kiaušinius. Galiu išgerti dešimt vienu metu – kaifuoju nuo jų.“
Raisos teigimu, žali kiaušiniai padeda užsiauginti ilgus ir sveikus plaukus.
Tiesa, moteris kasdien geria 1 gėrimą, kuris stiprina imunitetą, apsaugo nuo ligų: „Vaistų nevartoju. Darausi tokį gėrimą iš citrinos, česnako, medaus ir svogūno. Kiekvieną rytą išgeriu po šaukštą – tokį, kaip samtį. Taip stiprinu imunitetą. Žinoma, kad ir man kartais kas nors skauda, bet tada nueinu pas gydytoją pasikonsultuoti.“
Primename, kad tai yra tik gyvenimo būdo pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.
