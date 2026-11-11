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Auksinėse Pirmos lygos rungtynėse po baudinių triumfavo Plungės „Babrungas“

2026-11-11 21:58 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-11 21:58
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Trečiadienio vakarą Gargždų centriniame stadione buvo sužaistos Pirmos lygos, kurią remia TOPsport, auksinės rungtynės.

Plungės Babrungas | Organizatorių nuotr.

Trečiadienio vakarą Gargždų centriniame stadione buvo sužaistos Pirmos lygos, kurią remia TOPsport, auksinės rungtynės.

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Primename, jog jų šiemet prireikė, kai Kretingos „Minija“ ir Plungės „Babrungas“ per trisdešimt sezono turų surinko po lygiai taškų.

Auksinėse rungtynėse po atkaklios ir pratęsimo bei baudinių pareikalavusios kovos savo pranašumą 1:1 (0:0, baudiniai 10:9) įrodė Plungės klubas, kuris ne tik laimėjo Pirmos lygos nugalėtojų titulą, tačiau ir sportiniu keliu iškovojo kelialapį į kito sezono TOPLYGOS pirmenybes.

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Tuo tarpu antrą vietą užėmusi Kretingos ekipa žais pereinamąsias rungtynes su devintąją poziciją šiame TOPLYGOS sezone užėmusia FA „Šiaulių“ komanda.

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Trečiadienio rungtynės prasidėjo apylyge komandų kova. Daug progų nebuvo nė prie vienų vartų, daugiausiai veiksmo vyko aikštės viduryje.

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Po pertraukos kiek labiau suaktyvėjo Kretingos komanda, kuri, nors mažiau buvo su kamuoliu, tačiau kūrė daugiau pusprogių, tačiau įvartis nekrito ir rungtynės nusikėlė į pratęsimą.

Pratęsime įvartis ilgą laiką taip pat nekrito, visgi, paskutinėmis minutėmis plungiškiai po kampinio galva pasiuntė kamuolį į tinklą ir jau atrodė, kad šis įvartis taps pergalingu.

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Tačiau ir tada Kretingos klubas nesustojo ir paskutinėmis sekundėmis rezultatą išlygino ir pasiuntė dvikovos baigtį į baudinius.

Ten serija užsitęsė tiek, kad mušti ėjo ir komandų vartininkai. Vykinto Gaudiešiaus smūgis skriejo virš vartų, Plungės ekipos vartų sargas Darius Kublickas neklydo ir iškovojo savo komandai istorinę pergalę.

Auksinės Pirmos lygos, kurią remia TOPsport, rungtynės

Plungės „Babrungas“ – Kretingos „Minija“ 1:1 (0:0) (po pratęsimo) (baudiniai 10:9)

Gargždų centrinis stadionas; teisėjas – Donatas Rumšas (Lietuva)

Startinė „Babrungo“ sudėtis: Darius Kublickas, Adomas Latakas, Pablo Duarte, Karolis Mantinis, Emmanuel Agyemang, Marius Skirmantas, Shogo Tabata, Elivelton de Lima, Brayan Mosquera, Augustas Dubickas, Lukas Čepkauskas.

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Atsargoje: Joseph Okonkwo, Tomas Budrys, Listowell Amankona, Vilius Butkus, Dmytro Sula, Maheed Issah, Tijjani Mohammed, Eridanas Bagužas, Titanas Ukrinas, Rokas Antanas Župerka.

Startinė „Minijos“ sudėtis: Vykintas Gaudiešius, Ernestas Mockus, Makan Diawara, Mohamed Ali Sidibe, Julius Kasparavičius, Deividas Pipiras, Patrick Nwegbo, Gustas Gumbaravičius, Nikita Komissarov, Mamadou Traore, Linas Zingertas.

Atsargoje: Vukašin Vraneš, Aleksas Pipiras, Erik Kirjanov, Lee Minwoo, Adrijus Putvinas, Armandas Šveistrys, Matas Keblys, Natas Genutis, Sergej Amirzian, Bekaye Diawara, Kazeem Aderounmu.

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