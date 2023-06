Auklėtinius gladiatoriais vadinęs Jankauskas: „Tai turėtų būti viena iš džiaugsmingiausių dienų Lietuvos futbole“

Edgaro Jankausko auklėtiniams tai buvo pirmasis taškas Europos čempionato atrankos cikle.

Šio vakaro mačą stebėjo 14 230 sirgalių. Tai yra antra didžiausia futbolo sirgalių minia, gyvai stadione stebėjusi Lietuvos rinktinės mačus, per nepriklausomos mūsų šalies istoriją.

Geresnės pradžios Kauno Dariaus ir Girėno stadione lietuviai ir nėgalėjo susapnuoti, nes 15-ąją minutę po pakelto kampinio Edvinas Girdvainis pirmasis suskubo prie kamuolio ir iš gana nelengvos situacijos tiksliai koja nukreipė kamuolį į bulgarų vartus.

Visgi džiaugmas tęsėsi labai trumpai, kadangi jau po dviejų minučių, 17-ąją mačo minutę, dėl paskutinės vilties pražangos Justas Lasickas prieš save išvydo raudoną kortelę, o mažumoje žaidę lietuviai netrukus jau praleido įvartį.

27-ąją minutę bulgarams rezultatą gražiu smūgiu išlygino Marinas Petkovas.

Futbolininkams likusį pirmojo kėlinio laiką teko išsimaudyti lietuje, kuris iš pradžių buvo gana stiprus, o vėliau jau kiek aprimo.

Bulgarai dar kelis kartus pavojingai smūgiavo į lietuvių vartus, bet savo šansų neišnaudojo ir švieslentėje po pirmojo kėlinio degė lygus rezultatas 1:1.

Po pertraukos bulgarai buvo perėmę iniciatyvą ir beveik visą laiką kontroliavo kamuolį. Lietuviai bandė atsakyti kontratakomis, turėjo keletą neblogų šansų sukurti pavojingas atakas.

Bulgarai iš viso atliko 26 smūgius į vartus, iš jų 9 skriejo į vartų plotą. Bulgarai atliko kartu ir 20 kampinių.

Antrajame kėlinyje jie vis pavojingai smūgiuodavo į lietuvių vartus, susikurdavo pavojingų situacijų, bet mūsiškių gretose vartininkas Edvinas Gertmonas buvo tiesiog nepralaužiamas.

Lietuvos rinktinė rungtynėse atliko 4 smūgius, vienas vienintelis smūgis į vartų plotą ir virto įvarčiu.

Po rungtynių spaudos konferencijoje kalbėjęs Lietuvos rinktinės treneris Edgaras Jankauskas negailėjo pagyrų auklėtiniams bei nusilenkė stadione susirinkusiems sirgaliams.

„Pradėsiu nuo padėkos sirgaliams, kurie sukūrė šią šventę, kurie kompensavo netektį aikštėje. Ko gero, reikėtų jiems nusilenkti, išreikšti padėką, kad ir pas mus futbolo tikrame stadione mes galime pamatyti, išgyventi tą spektaklį, reginį, dėl kurio visas pasaulis yra išprotėjęs ir pajausti emocijas. Ko gero, tai turėtų būti viena iš džiaugsmingiausių dienų mūsų futbolo istorijoje“, – kalbėjo E. Jankauskas.

„Iki raudonos kortelės mums pavyko aikštėje daryti tai, ką buvome planavę. Organizuotai uždaryti erdves, kada perimame kamuolį išeiti į puolimą. O įvartis po standarto, senokai buvo toks įvartis po kampinio, kažkiek sėkmės, o jei ji ir buvo, reikėjo ją prisitraukti, užsitarnauti, – pridūrė treneris.

„Edvinas (Girdvainis,- aut. past.)) agresyviai ėjo į kamuolį, galbūt šioks toks rikošetas. Netgi tas išvarymas davė gerą pamoką, ka mes ir mažumoje galime ištraukti rungtynes, išeiti į atakas. Be abejo, reikėjo daug energijos ginantis, žaidėme prieš technišką komandą“, – sakė treneris.

„Po pertraukos perstatėme išsidėstymą ir tai buvo pagrindinis dalykas, dėl kurio jiems viską apsunkinome. Privalome didelį ačiū žaidėjams pasakyti, nes negailėjo nei mūsų, nei varžovų. Ši komanda užaugo kaip vyrų komanda, nors turėjome aikštėje du devyniolikmečius.

Tokie mačai duoda patirties, pasitikėjimo tiek kiekvienam žaidėjui, tiek visai komandai kartu“, – mintimis dalijosi E. Jankauskas.

37-ąją min. aikštę priverstinai paliko komandos kapitonas Fedroras Černychas, kuris, pasak trenerio, kitose rinktinės rungtynėse greičiausiai nežais.

„Greičiausiai, kad antrose rungtynėse jis negalės dalyvauti“, – sakė E. Jankauskas.

Paklaustas apie raudoną kortelę, treneris tikino, kad pats momento pakartojimo dar nematė.

„Nemačiau to momento, bet sakė Justas (Lasickas, – aut. past.), kad puolėjas gudriai pakišo kūną, o jis inicijavo kontaktą, ėjo link vartų ir teisėjai sakė, kad neturėjo galimybės neduoti raudonos kortelės. Bet norėčiau pabrėžti, kad mes žaidėme iki galo, nenuleidome rankų

Ši sportinė nelaimė nesugriovė mūsų tikėjimo. Pabaigoje bandėme išeiti į greitas kontratakas, aišku, jėgų tiek nebuvo. F.Černyhui irgi atsinaujino trauma. Bet šiandien buvo gera diena, pamatėme, kad ši komanda yra šiek tiek užaugus.

Per pertrauką mes perstatėme gynybos liniją, kad tarpai tarp žaidėjų būtų mažesni. Pasikeitė ir saugų funkcijos. Bet mūsų dvejonė buvo ar mes laikome puolėją, per kurį ieškome išeičių atakoje, ar sėdame giliau ir žaidžiame be jo.

Aišku, fizinis krūvis tada būtų žiaurus. Sugebėjome kelis kartus dar pereiti ir pereiti vidurį. Bet, manau, tas perėjimas prie trijų gynėjų suveikė visai gerai. Aišku, visa tai neturėtų jokios vertės, jei žaidėjai nebūtų įdėję maksimalaus darbo“, – teigė E. Jankauskas.

Treneris net ir prasidėjus stipriam lietui liko prie šoninės linijos ir toliau nurodinėjo savo auklėtiniams bei stebėjo žaidimą.

„Vyko daug dalykų (tuo metu galvoje, – aut. past.). Ypač paskutines dešimt minučių. Sakiau vyrams ir prieš mačą, kad tokios rungtynės bus emocinis išbandymas, kaip suvaldyt jausmus. Visi mes jaudinomes, bet mokomės jas laikyti savyje“, – pridūrė treneris.

Lietuvos rinktinei tai buvo antrosios rungtynės atrankoje. Pirmajame mače E. Jankausko auklėtiniai svečiuose 0:2 nusileido serbams.

Paklaustas, kas labiausiai įstrigo auklėtinių žaidime per dvejas rungtynes, strategas atsakė: „Komandos augimas sunkiais momentais, neplanuotais. Esame pasiruošę išgyventi situacijas, kurias sunku nuspėti“.

„Tik pozityvą matau, kad komanda sugebėjo atsilaikyti, išlaikyti dvasią, kai praleidome įvartį, buvome mažumoje. Aišku, visada yra mintis, kas būtų jei būtų likę taip, kaip pradėjome. Bet gavosi taip, kaip gavosi. Pabrėžiu jų kovingumą, jie kovėsi kaip gladiatoriai“, – auklėtiniams pagyrų po šio vakaro susitikimo su bulgarais negailėjo E. Jankauskas.

Naudingiausio žaidėjo laurai lietuvių gretose šiandien veikiausiai keliauja vartininkui E. Gertmonui, kuris užtikrintai atrodė gindamas vartus ir vieną po kito išmušinėjo pavojingus kamuolius iš baudos aikštelės.

„Savo dideliais kumščiais jis išdaužė viską baudos aikštelėje. Jei aš būčiau puolėjas baudos aikštelėje pamatęs tokius kumščius net nenorėčiau į ją eiti“, – apie E. Gertmono žaidimą šįvakar sakė E. Jankauskas.

Kitas Europos čempionato atrankos rungtynes Lietuvos rinktinė žais jau po trijų dienų, kai svečiuose susitiks su vengrais.

„Istoriškai turime įrodymus, kas vyksta antrose rungtynėse. Čia yra mūsų problema, bėda. Šiandien netekome dviejų žaidėjų, turėsime juos pakeisiti galbūt futbolininkais iš jaunimo rinktinės. Faktas, kad to šviežumo stigs, juk šiandien žaidėme dešmtyje.

Tie, kurie šiandien atliko titanišką darbą, jiems šviežumo truks. Rotuosime, bandysime atstatyti žaidėjus, kiek tai įmanoma. Kito pasirinkimo nėra“, – mintimis apie būsimą mačą dalijosi treneris.