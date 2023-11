Audros sutrikdytoje San Paulo kvalifikacijoje „pole“ poziciją iškovojo Verstappenas

Eilinę „pole“ poziciją iškovojo olandas Maxas Verstappenas. „Red Bull“ lyderis ratą nuvažiavo per 1 min. 10.727 sek. Antras buvo monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“, 1:11.021 min.). Jis tikino, kad paskutinio bandymo metu bolido vairuoti buvo beveik neįmanoma ir jis galvojo apie sukimą į boksus, tačiau nusprendė užbaigti ratą ir to rezultato užteko antrai vietai, mat konkurentai turėjo dar daugiau problemų.

Puikiu pasirodymu nustebino „Aston Martin“ komanda. Sezono pradžią prisiminusi ekipa užėmė visą antrą starto eilę: kanadietis Lance‘as Strollas ratą apsuko per 1 min. 11.344 sek., o ispanas Fernando Alonso – per 1 min. 11.387 sek.

Nepasisekė meksikiečiui Sergio Perezui („Red Bull“, 1:12.321), užėmusiam 9-ą vietą. Jis trečioje kvalifikacijos dalyje greitojo rato metu turėjo pristabdyti dėl parodytų geltonų vėliavų, kai už trasos ribų išvažiavo australas Oscaras Piastri („McLaren“).

Trečioje kvalifikacijos dalyje sportininkai spėjo apsukti tik po vieną greitąjį ratą. Vėliau trasą užklupo audra. Likus daugiau nei 4 min. buvo parodyta raudona vėliava, o tada pranešta, kad kvalifikacija apskritai nebus pratęsta. Lietus tuo metu įsismarkavo, ėmė žaibuoti, tad nebuvo prasmės laukti, kada trasa išdžius, nes niekas iki vakaro nebūtų pagerinę rezultatų.

