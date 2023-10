Po incidento tribūnuose „Formulės 1“ lenktynių Meksikoje metu vienas iš sirgalių sulaukė griežtos nuobaudos

Visgi, tuo metu jis su komandos draugu Maxu Verstappenu („Red Bull“) į „dėžę“ įspraudė monakietį Charlesą Leclercą („Ferrari“), kuris neturėjo kur dėtis ir kliudė S.Perezą.

S.Perezas dar pasiekė boksus, bet dėl bolido pažeidimų į trasą negrįžo, nuliūdindamas vietinius gerbėjus. Tuo tarpu Ch.Leclercas, nepaisant pažeisto bolido, liko trasoje ir demonstravo neblogą greitį, galiausiai finišuodamas trečias.

Nors S.Perezas varžovo dėl incidento nekaltino, tačiau meksikiečiai iš karto „nuteisė“ Ch.Leclercą. Monakietis po finišo buvo nušvilptas.

Neramumų nepavyko išvengti ir tribūnose. Vaizdo įraše užfiksuota, kaip S.Perezo gerbėjas puola du „Ferrari“ sirgalius ir smūgiuoja jiems į galvą.

Red bull/checo fans were a disgrace today fighting with ferrari supporters absolutely ridiculous 😡 no room for that in this sport ! #MexicanGP #f1 pic.twitter.com/DwDgKbwL1D

Vėliau pranešta, jog aršusis S.Perezo gerbėjas ne tik buvo išvarytas lauk, bet ir sulaukė diskvalifikacijos iki gyvos galvos. Daugiau jis į „Formulės 1“ renginius nebus įleidžiamas.

I’m told by F1 that the fan who attacked the Ferrari fans was ejected and given a life ban #F1 #MexicoGP https://t.co/vU3Zf57mf9