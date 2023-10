JAV trasoje – istorinė čempiono pergalė ir Leclerco bei Hamiltono diskvalifikacijos

Olandui tai buvo jubiliejinė – 50-a – karjeros pergalė.

Iš „pole“ pozicijos startavo monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“), bet jį iš karto aplenkė britas Lando Norrisas („McLaren“). Ispanas Carlosas Sainzas jaunesnysis („Ferrari“) pakilo į trečią vietą, aplenkdamas britą Lewisą Hamiltoną („Mercedes“), o M.Verstappenas pakilo į penktą vietą. „

Ferrari“ pilotai lenktynėse nedemonstravo gero tempo ir ėmė prarasti pozicijas. Juos netrukus aplenkė L.Hamiltonas su M.Verstappenu, atitinkamai pakilę į 2-ą bei 3-ią vietas. M.Verstappenas L.Hamiltoną aplenkė po ankstesnio sustojimo boksuose.

Tuo metu olandą lenkė tik L.Norrisas, tačiau jis buvo pasirinkęs kietąsias padangas, o olandas važiavo su vidutinio kietumo padangomis. M.Verstappenas tuo metu trasoje buvo greitesnis, aplenkė L.Norrisą ir tapo lyderiu.

Tada „McLaren“ priėmė netikėtą sprendimą – pakvietė L.Norrisą anksti į boksus. M.Verstappenas į tai sureagavo, sustojo vėliau už varžovą turėdamas minkštesnes padangas, grįžo į trasą prieš L.Norrisą ir atėmė iš varžovo bet kokį strateginį pranašumą.

L.Norrisas vėliau prarado ir antrą vietą. Jį aplenkė kitą taktiką pasirinkęs ir finišui vidutinio kietumo padangas pasirinkęs L.Hamiltonas. M.Verstappenas bent pusę lenktynių skundėsi stabdžiais ir daugybę kartų aprėkė inžinierių už tai, kad šis su juo kalba radijo ryšiu, kai olandas bando stabdyti.

L.Hamiltonas po truputį vijosi M.Verstappeną, bet jam pritrūko poros ratų, kad pavyktų priartėti „koviniu atstumu“. M.Verstappenas yra 5-as daugiausiai pergalių iškovojęs pilotas istorijoje.

Jį lenkia tik L.Hamiltonas (103), vokiečiai Michaelis Schumacheris (91) ir Sebastianas Vettelis (53) bei prancūzas Alainas Prostas (51).

Tiesa, senesniais laikais „Formulės 1“ sezoną sudarydavo kur kas mažiau etapų. Ketvirtas Ostine finišavo C.Sainzas, penktas – meksikietis Sergio Perezas („Red Bull“). Ch.Leclercas vienintelis rinkosi vieno sustojimo taktika ir ji nepasiteisino

Iš „pole“ pozicijos startavęs monakietis finišavo vos 6-as. Jo dar vos neaplenkė britas George‘as Russellas („Mercedes“). Lenktynėse įvyko tik vienas rimtesnis incidentas, kai po starto kontaktavo australas Oscaras Piastri („McLaren“) bei prancūzas Estebanas Oconas („Alpine“).

Vis dėlto po lenktynių neišvengta diskvalifikacijų. Dėl techninių bolidų neatitikimų jau po finišo teisėjai diskvalifikavo C. Leclercą, kuris finišavo šeštas bei antrą likusį L. Hamiltoną. Jie negavo nei taško.

Tad ant podiumo po šio sprendimo užlipo Carlosas Sainzas, o netikėtai pirmą tašką gavo dešimtą vietą užėmęs amerikietis Loganas Sergeantas.

