JAV „Formulės 1“ sprinto lenktynes laimėjo Hamiltono iššūkio neišsigandęs Verstappenas

26-erių olandas Ostino „Circuit of the Americas“ trasoje vykusiose 19 ratų sprinto lenktynėse finišavo 9,465 sekundės aplenkęs Hamiltoną, kuris starto metu užėmė antrąją vietą ir persekiojo jį, kol galiausiai atsitraukė.

Wheel to wheel up to Turn 1 at the start ⚔️😮 #F1Sprint #USGP pic.twitter.com/CuJaKoOlmc

Trečiąją vietą užėmė „Ferrari“ lenktynininkas Charlesas Leclercas, kurį L. Hamiltonas aplenkė lenktynių, už kurias taškus gavo aštuoni geriausiai finišavę lenktynininkai, pradžioje.

Pagrindinės varžybos Teksaso trasoje vyks sekmadienį: C. Leclercas startuos iš „pole“ pozicijos, o M. Verstappenas sieks 50-osios pergalės iš šeštosios starto vietos.

#F1SPRINT CLASSIFICATION



Verstappen romps to a third Sprint win of the season



Norris wasn't far off catching Leclerc for third 👀#F1 #USGP pic.twitter.com/ALs0pU5p7k