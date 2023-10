„Formulės 1“ JAV etape lenktynes iš pirmos pozicijos pradės Leclercas – čempiono laikas buvo ištrintas

Greičiausią ratą apsuko olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“, 1:34.718 min.). Visgi, teisėjai netrukus pranešė, kad triskart pasaulio čemponas savo geriausio bandymo metu buvo išvažiavęs už trasos ribų. Dėl to jo laikas buvo anuliuotas, o tai M. Verstappeną nubloškė net į 6-ą poziciją.

„Pole“ pozicija atiteko monakiečiui Charlesui Leclercui („Ferrari“, 1:34.723). Jis trečią kartą šiemet laimėjo kvalifikaciją.

Antras buvo britas Lando Norrisas („McLaren“, 1:34.853), trečias – jo tautietis Lewisas Hamiltonas („Mercedes“, 1:34.862).

That's one spicy looking grid for Sunday! 😎#USGP #F1 pic.twitter.com/E0VrdVogmc