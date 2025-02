Atskleista komanda, kuri taip pat aktyviai siekė Jono Valančiūno

Mainais už aukštaūgį „Kings“ Vašingtono klubui perleis Sidy Cissoko ir du antrojo rato šaukimus naujokų biržoje.

Visgi J.Valančiūnas galėjo atsidurti ir Fynikso „Suns“ komandoje. Kaip skelbia ESPN žurnalistas Brianas Windhorstas, „Suns“ nepavyko gauti ne tik J.Valančiūno, tačiau nepavyko išmainyti ir Bradley Bealo.

„Tai buvo sunki diena „Suns“ komandai. Jie bandė iš „Wizards“ įsigyti J.Valančiūną, tačiau sandoris neįvyko, taip pat nepavyko išmainyti B.Bealo“, – sakė B.Windhorstas.

Vakarų konferencijoje „Suns“ su 25 pergalėmis ir 25 pralaimėjimais žengia dešimtoje pozicijoje.

B.Bealas per 36 rungtynes vidutiniškai pelno po 17,1 taško, atkovoja po 3,4 kamuolio ir atlieka po 3,4 rezultatyvaus perdavimo.

Brian Windhorst on ESPN just now:



“It was a rough day for the Suns. They also tried to acquire Jonas Valanciunas from the Wizards and were unable to trade Bradley Beal.”