Prieš JV atvykimą – solidus Sabonis ir skaudus „Kings“ pralaimėjimas namuose

Priminsime, jog naktį į ketvirtadienį pasirodė žinia, jog „Wizards“ išmainė JV į „Kings“ ekipą, o už tai gaus Sidy Cissoko bei du antrojo rato šaukimus.

Pralaimėtose rungtynėse D. Sabonis buvo ryškiausias Sakramento komandoje. Lietuvis per 32 minutes pelnė 21 tašką (7/9 dvit., 1/1 trit., 4/5 baud. met.), atkovojo 13 kamuolių, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, 4 kartus suklydo ir 3 kartus prasižengė.

Zach LaVine getting acquainted with Sabonis QUICKLY 💥



He finds Domantas for the first bucket of the game for Sacramento! pic.twitter.com/ljZTzvuIUO

